Delincuentes usan inteligencia artificial para realizar robos digitales

La rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) no solo transformó la manera en que las personas trabajan, estudian o crean contenido, sino que también abrió la puerta a nuevas modalidades de fraude. Especialistas en ciberseguridad advierten que los delincuentes están utilizando herramientas basadas en IA para perfeccionar estafas, robar datos personales y acceder a cuentas bancarias o redes sociales con mayor facilidad.

La combinación de tecnologías capaces de generar textos, voces e imágenes cada vez más realistas representa un desafío para usuarios, empresas y organismos públicos, que deben reforzar sus medidas de protección frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas.

¿Cómo utilizan la inteligencia artificial los ciberdelincuentes?

Los expertos señalan que la IA permite automatizar y mejorar distintas técnicas de fraude. Entre las más frecuentes se encuentran:

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* Correos electrónicos y mensajes falsos (phishing): la IA ayuda a redactar textos sin errores gramaticales y personalizados para cada víctima, aumentando las probabilidades de que caigan en el engaño.

* Clonación de voz: mediante grabaciones de pocos segundos, algunos programas pueden imitar la voz de una persona para realizar llamadas fraudulentas solicitando dinero o información confidencial.

* Videos e imágenes manipuladas (deepfakes): los delincuentes pueden crear contenidos falsos que aparentan ser reales para engañar a usuarios o incluso a empleados de empresas.

* Creación de sitios web falsos: la IA facilita el desarrollo de páginas que imitan a bancos, comercios o plataformas digitales con el objetivo de obtener contraseñas o datos de tarjetas.

Los principales riesgos

Las estafas impulsadas por inteligencia artificial pueden tener distintas consecuencias para las víctimas, entre ellas:

* Robo de datos personales.

* Acceso a cuentas bancarias.

* Suplantación de identidad.

* Pérdidas económicas.

* Difusión de información falsa.

Los especialistas destacan que muchas de estas maniobras son difíciles de detectar debido al alto grado de realismo que ofrece la tecnología actual.

Cómo protegerse

Frente a este escenario, los expertos recomiendan adoptar una serie de medidas preventivas:

* No compartir códigos de verificación ni contraseñas.

* Activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas posibles.

* Desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten dinero con urgencia.

* Verificar la identidad del remitente antes de hacer clic en enlaces o descargar archivos.

* Mantener actualizados los dispositivos y los programas de seguridad.

* Confirmar por otro medio cualquier pedido inusual, incluso si parece provenir de un familiar, una empresa o un organismo oficial.