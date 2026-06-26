Delincuentes usan inteligencia artificial para realizar robos digitales

La rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) no solo transformó la manera en que las personas trabajan, estudian o crean contenido, sino que también abrió la puerta a nuevas modalidades de fraude. Especialistas en ciberseguridad advierten que los delincuentes están utilizando herramientas basadas en IA para perfeccionar estafas, robar datos personales y acceder a cuentas bancarias o redes sociales con mayor facilidad.
La combinación de tecnologías capaces de generar textos, voces e imágenes cada vez más realistas representa un desafío para usuarios, empresas y organismos públicos, que deben reforzar sus medidas de protección frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas.
¿Cómo utilizan la inteligencia artificial los ciberdelincuentes?
Los expertos señalan que la IA permite automatizar y mejorar distintas técnicas de fraude. Entre las más frecuentes se encuentran:
* Correos electrónicos y mensajes falsos (phishing): la IA ayuda a redactar textos sin errores gramaticales y personalizados para cada víctima, aumentando las probabilidades de que caigan en el engaño.
* Clonación de voz: mediante grabaciones de pocos segundos, algunos programas pueden imitar la voz de una persona para realizar llamadas fraudulentas solicitando dinero o información confidencial.
* Videos e imágenes manipuladas (deepfakes): los delincuentes pueden crear contenidos falsos que aparentan ser reales para engañar a usuarios o incluso a empleados de empresas.
* Creación de sitios web falsos: la IA facilita el desarrollo de páginas que imitan a bancos, comercios o plataformas digitales con el objetivo de obtener contraseñas o datos de tarjetas.
Los principales riesgos
Las estafas impulsadas por inteligencia artificial pueden tener distintas consecuencias para las víctimas, entre ellas:
* Robo de datos personales.
* Acceso a cuentas bancarias.
* Suplantación de identidad.
* Pérdidas económicas.
* Difusión de información falsa.
Los especialistas destacan que muchas de estas maniobras son difíciles de detectar debido al alto grado de realismo que ofrece la tecnología actual.
Cómo protegerse
Frente a este escenario, los expertos recomiendan adoptar una serie de medidas preventivas:
* No compartir códigos de verificación ni contraseñas.
* Activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas posibles.
* Desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten dinero con urgencia.
* Verificar la identidad del remitente antes de hacer clic en enlaces o descargar archivos.
* Mantener actualizados los dispositivos y los programas de seguridad.
* Confirmar por otro medio cualquier pedido inusual, incluso si parece provenir de un familiar, una empresa o un organismo oficial.