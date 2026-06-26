Ola de calor en Europa: un nene murió encerrado en un auto

Una nueva tragedia sacude a Europa en medio de la intensa ola de calor que afecta a gran parte del continente. Un niño murió luego de permanecer durante varias horas encerrado dentro de un automóvil, donde las temperaturas alcanzaron niveles extremos debido a las altas marcas térmicas registradas en el exterior.

El hecho volvió a poner el foco sobre los riesgos que implica dejar a menores o mascotas dentro de vehículos estacionados, incluso por períodos breves, ya que el interior de un auto puede calentarse rápidamente y convertirse en un ambiente potencialmente mortal.

Cómo ocurrió la tragedia

Según informaron las autoridades locales, el menor fue hallado sin vida en el interior del vehículo luego de haber permanecido allí durante varias horas. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir un llamado de alerta, pero no pudieron reanimarlo.

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Las circunstancias del caso son investigadas por la Justicia, que busca determinar cómo el niño quedó solo dentro del automóvil y establecer las responsabilidades correspondientes.

Europa bajo temperaturas extremas

En los últimos días, varios países europeos registraron temperaturas muy por encima de los valores habituales para esta época del año. Las autoridades emitieron alertas sanitarias y recomendaron a la población evitar la exposición al sol durante las horas de mayor calor, mantenerse hidratada y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La ola de calor también incrementó el riesgo de incendios forestales y obligó a reforzar los servicios de emergencia en distintas regiones del continente.

Recomendaciones para prevenir tragedias

Los expertos insisten en una serie de medidas para evitar situaciones similares:

* Nunca dejar a un niño o una mascota dentro de un vehículo estacionado, aunque sea por pocos minutos.

* Verificar siempre el asiento trasero antes de cerrar el automóvil.

* Mantener objetos indispensables, como el teléfono o un bolso, junto a la silla infantil para recordar que el menor viaja en el vehículo.

* Llamar de inmediato a los servicios de emergencia si se observa a un niño solo dentro de un auto.

El caso generó una profunda conmoción y reavivó el debate sobre la importancia de extremar los cuidados durante los episodios de calor extremo, un fenómeno que, según los especialistas, se vuelve cada vez más frecuente e intenso en distintas regiones del mundo.