Las compras online se duplicaron en 2026: ¿cuáles son los productos más elegidos por los argentinos?

Las plataformas siguen liderando las compras desde el exterior. De esta forma, Shein, Temu y Amazon continúan al alza. Según datos del INDEC, las importaciones vía courier en los primeros cinco meses acumularon 518 millones de dólares, es decir, 113,2% más de dólares más que en el último período de 2025.

Detrás del incremento aparece una combinación de factores, la estabilidad del dólar y la reducción de trabas regulatorias. Además, muchos productos importados comenzaron a resultar más accesibles para sectores medios y altos.

En el auge de las compras online, los argentinos se inclinan principalmente por productos tecnológicos, indumentaria y calzado de marcas internacionales, cosméticos, suplementos y artículos para el hogar.

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Las últimas modificaciones regulatorias ampliaron el límite de compra a hasta los 3.000 dólares por envío y establecieron una franquicia que permite importar bienes de hasta 400 dólares pagando únicamente el iva lo que redujo costos y aceleró los tiempos de entrega.