Mundial 2026: récord de apuestas deportivas

Los especialistas de H2 Gambling Capital estiman que en esta la Copa FIFA se apostará aproximadamente un 71% más que en la de Qatar 2018, y un 185 por encima de la de Rusia 2018.

Se prevé que México tenga la mayor participación en apuestas de fútbol, seguido de la participación de Canadá, mientras que Estados Unidos tendrá la menor participación.

Los especialistas en la Copa del Mundo se considera una herramienta clave para la captación de clientes por parte de las casas de apuestas.

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Por ejemplo, durante el Mundial 2022, las casas de apuestas francesas sumaron 177.000 nuevos jugadores únicos mientras que las belgas registraron 43.000.

En términos generales, el Mundial de 2026 con su formato ampliado, ofrece más oportunidades de apuestas, abarcando más partidos y más países.

A nivel global entre los canales regulados y los no regulados, H2 estima que el mercado global de apuestas deportivas alcance 1,66 billones de dólares en 2026.

Asia continúa liderando el sector, seguida por Europa, mientras que Norteamérica, Latinoamérica y África muestran los mayores ritmos de crecimiento.

El Mundial 2026 aparece como una oportunidad única para que operadores, plataformas y reguladores capitalicen uno de los eventos deportivos más convocantes del planeta.