Cómo es el programa para facilitar los trámites previsionales de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES⁠, amplió recientemente el alcance de su programa “ANSES va a tu trabajo”, una iniciativa destinada a acercar los servicios previsionales y de seguridad social a los trabajadores sin necesidad de que deban trasladarse a una oficina del organismo. La medida busca agilizar gestiones, reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a distintos trámites en todo el país.

El programa funciona mediante convenios con empresas, organismos públicos, sindicatos y entidades intermedias. A través de este esquema, personal de ANSES brinda atención personalizada directamente en los lugares de trabajo o mediante canales electrónicos habilitados para consultas y trámites. De esta manera, los empleados pueden resolver gestiones sin interrumpir sus actividades laborales.

Una de las novedades más importantes es que se eliminó el requisito que exigía un mínimo de 100 trabajadores para adherirse al programa. Además, se amplió la cobertura para incluir a cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de los empleados alcanzados por la iniciativa. Esto permitirá que más personas puedan acceder a los beneficios del sistema.

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Entre los trámites que pueden realizarse se encuentran la actualización de datos personales y del grupo familiar, la gestión de asignaciones familiares, la obtención de la Clave de la Seguridad Social, consultas sobre obra social, reclamos vinculados a prestaciones y el asesoramiento e inicio de trámites previsionales como jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes.

El servicio es gratuito y cuenta con operadores especializados que actúan como enlace entre los trabajadores y el organismo previsional, con el objetivo de brindar respuestas más rápidas y evitar traslados innecesarios. Según ANSES, la iniciativa también permite atender situaciones extraordinarias y ofrecer asistencia personalizada en todo el territorio nacional.

La modernización de la atención previsional se complementa con herramientas digitales como la Atención Virtual y el asistente virtual “Tina”, disponible las 24 horas para responder consultas frecuentes y orientar a los ciudadanos sobre los distintos trámites y prestaciones.

Con esta ampliación, ANSES busca simplificar la relación de los ciudadanos con el sistema previsional y acercar los servicios del Estado a los lugares donde las personas desarrollan sus actividades cotidianas.