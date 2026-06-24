La Comisión Paritaria Nacional definió los nuevos esquemas de haberes mensuales que regulan los ingresos de los agentes de la administración pública nacional para el período invernal. El acuerdo selló de manera oficial las grillas técnicas que rigen a partir del 1º de junio de 2026 para los agentes que prestan servicios bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Los cuadros técnicos aprobados determinaron que el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) se ubicó en $1.637,72 para la liquidación correspondiente a este mes.

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El desglose salarial pautado por las organizaciones sindicales y los representantes del Estado nacional se estructuró a partir de los niveles jerárquicos tradicionales de la administración del cine, divididos desde la letra A hasta la F. Los montos básicos fijados por el Decreto Nº 1032/09 varían de forma progresiva según el grado de antigüedad del trabajador en el escalafón, que va desde el valor cero hasta el diez. Las planillas aclararon que los haberes informados no incluyen la suma fija no bonificable de $4.000 para las retribuciones que eran menores de $60.000 a valores de enero de 2020.

Las escalas de sueldos para las jerarquías operativas y de dirección

La escala para el mes de junio determinó los sueldos correspondientes al Grado 0 de la planta general, que representa el piso de ingresos brutos mensuales antes de computar los adicionales por función o tramos sectoriales. La distribución de las asignaciones mínimas para todo el universo de empleados del organismo se consolidó a través del siguiente listado oficial:

- Nivel A - Grado 0: $1.685.213,88

- Nivel B - Grado 0: $1.043.227,64

- Nivel C - Grado 0: $879.455,61

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- Nivel D - Grado 0: $764.815,24

- Nivel E - Grado 0: $646.899,40

- Nivel F - Grado 0: $450.373,00

Los ingresos del personal experimentan modificaciones acumulativas a medida que se avanza en la carrera administrativa dentro del instituto. En el Nivel A, que corresponde a las máximas responsabilidades de gestión técnica, el haber bruto para un agente que alcanzó el Grado 10 se ubicó en $2.988.839,00 durante el mes de junio. Por su parte, la categoría más baja del escalafón sectorial, el Nivel F Grado 10, registró un salario básico conformado de $809.033,68 para el mismo período evaluado.

Adicionales por función y complementos por jefatura en el organismo

Las cláusulas de la paritaria nacional contemplaron la asignación de suplementos adicionales liquidados como un porcentaje directo sobre las bases de cada nivel de revista. El personal que ejerce la Función Técnica o Profesional percibió un extra equivalente al 20% del básico, lo que representó un plus de $421.303,47 mensuales para la categoría A y de $156.484,15 para la categoría B. En el caso de las funciones específicas, el beneficio se pautó en un 15% para el tramo intermedio y un 30% para el avanzado.

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Por último, el convenio reguló las sumas complementarias fijas para los agentes que asumen tareas bajo la modalidad de Función Ejecutiva o Función de Jefatura en las dependencias oficiales de la institución cinematográfica. Para el personal jerárquico encuadrado en el Nivel I de la Función Ejecutiva se estipuló un pago adicional de $890.919,68, mientras que el Nivel II percibió $668.189,76. Para las jefaturas de departamento o divisiones, los suplementos de junio se ubicaron en $486.402,84 para el Nivel I y en $342.283,48 para los cargos del Nivel II.

GZ / lr