Conflicto por los certificados Montessori: “Trabajamos para encontrar lo más beneficioso para Simón”

El Ministerio de Educación de Córdoba intervino en el caso de Simón, el adolescente de 17 años que cursó cinco años en una institución con modalidad Montessori y ahora debe acreditar su trayectoria secundaria para validar sus estudios. Desde la cartera educativa explicaron que la situación está vinculada a la falta de certificación oficial de esos trayectos y aseguraron que trabajan junto a la familia para encontrar una alternativa dentro de la normativa vigente.

Cecilia Soiza, integrante del Ministerio de Educación de Córdoba, en dialogo con Punto a Punto Radio explicó que el Ministerio acompaña el proceso del joven y sostuvo que el objetivo es que pueda demostrar los conocimientos adquiridos sin perder la posibilidad de finalizar sexto año. “La opción más positiva es que Simón pueda dar cuenta de los aprendizajes de manera grupal, es decir, que nos rinda cada uno de los espacios curriculares”, explicó.

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La funcionaria remarcó que la situación no está relacionada con la pedagogía Montessori en sí, sino con la forma en la que se acreditaron los estudios. “Nadie está evaluando en sí mismo la pedagogía, en este caso Montessori, sino también las formas de cursado y de acreditación”, afirmó.

Desde el Ministerio señalaron que existen otros estudiantes en situaciones similares, vinculados a trayectorias educativas alternativas. Según Soiza, más de 200 alumnos por año rinden evaluaciones en distintos puntos de la provincia. “Tenemos una gran cantidad de estudiantes que rinde anualmente y da cuenta de sus saberes en virtud de que asalta sus estudios en homeschooling o algún tipo de asociación que no está certificada como escuela”.

La validación de estudios

Respecto al caso de Simón, Soiza explicó que la documentación que la familia presentó ante el Ministerio corresponde a una escuela de Arizona, Estados Unidos, que funciona bajo una modalidad a distancia y homeschooling. Según indicó, esa es la única acreditación que pudieron revisar hasta el momento y señalaron que no cuenta con toda la documentación requerida para su validación.

Además, aclaró que la educación obligatoria para menores de 18 años debe ser presencial y que la normativa actual establece mecanismos para acompañar diferentes trayectorias, pero siempre dentro de un marco de acreditación oficial. “La presencialidad es la manera de garantizar el derecho a la educación”, sostuvo.

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Finalmente, Soiza aseguró que desde la Dirección de Educación Secundaria y el IPEM 317, donde actualmente cursa Simón, continúan trabajando para resolver la situación. “Tenemos que encontrar lo que sea más beneficioso para Simón y para cualquier otro de los estudiantes”, concluyó.