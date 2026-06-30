Actualizan los salarios de empleados públicos con regímenes especiales: quiénes cobrarán los aumentos y de cuánto serán

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de salarios y retribuciones para distintos sectores de la Administración Pública Nacional (APN) mediante el Decreto 553/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida traduce en montos concretos el acuerdo salarial alcanzado a mediados de junio por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Sin embargo, los incrementos no alcanzan al escalafón general de la APN, sino a trabajadores comprendidos en regímenes especiales y decretos específicos.

Los aumentos se aplicarán de manera escalonada: una primera actualización comenzará a regir desde el 1° de julio y la segunda a partir del 1° de agosto.

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Docentes y personal del ISER

Entre los sectores alcanzados se encuentran los docentes retribuidos por hora cátedra que desempeñan funciones en distintas jurisdicciones de la Administración Central y organismos adheridos, con excepción del personal comprendido en la Ley N.º 17.409 y en el convenio marco previsto por el artículo 10 de la Ley N.º 26.075.

El decreto también actualiza las retribuciones correspondientes a los cargos de rector, regente y ayudante de trabajos prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, dependiente de la Biblioteca Nacional.

En el caso del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), además de actualizarse el cargo de bedel, se modificaron los adicionales remunerativos y bonificables para docentes y personal de esa función.

De acuerdo con los anexos oficiales, el adicional para docentes será de $7.502 desde julio y ascendá a $7.644 desde agosto. En tanto, el adicional correspondiente al cargo de bedel pasará a ser de $55.695 en julio y $56.754 en agosto.

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Personal militar en la Antártida

Otra de las actualizaciones alcanza al adicional por prestación de servicios en la Antártida para el personal militar. El monto se fijó en $1.539.083 desde julio y aumentará a $1.568.326 a partir de agosto, como reconocimiento a las tareas desarrolladas en esa región.

Servicio Exterior y cargos extraescalafonarios

El decreto también renovó la tabla de viáticos correspondiente al personal del Servicio Exterior de la Nación y a quienes ocupan cargos extraescalafonarios dentro de la Administración Pública Nacional. Los nuevos valores quedaron diferenciados según la zona geográfica en la que se desempeñen los funcionarios.

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Curia Castrense

La norma además sustituyó la planilla de remuneraciones para los integrantes de la Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense.

Las nuevas retribuciones alcanzan al Obispo Auxiliar o Vicario Castrense, el Vicario General y Moderador de la Curia, el Secretario General Castrense, el asesor eclesiástico, el coordinador administrativo y el secretario o notario de Curia. En tanto, el Obispo Castrense continuará percibiendo una remuneración equivalente a la correspondiente al cargo de subsecretario, tanto en julio como en agosto.

Tribunal Fiscal de la Nación

Otro de los sectores alcanzados es el Tribunal Fiscal de la Nación, donde se actualizaron los montos de la Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional para el personal permanente y no permanente que desarrolla funciones profesionales vinculadas con la elaboración de antecedentes jurisprudenciales en materia tributaria y aduanera. El beneficio quedó dividido en tres categorías, según el nivel de responsabilidad.

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Como ejemplo, el personal con título de posgrado o especialización y responsabilidad directa en la producción de sentencias en materia tributaria y aduanera cobrará una asignación de $890.556 desde julio, que aumentará a $907.476 desde agosto. Además, el decreto modifica el Anexo I del Decreto N.º 54/23, que regula esta asignación específica.

Continuidad de la política de actualización

Se trata de la segunda actualización salarial para estos sectores durante 2026. El antecedente inmediato había sido en marzo, cuando el Gobierno también otorgó incrementos escalonados para los mismos regímenes especiales.

En aquella oportunidad, los aumentos tuvieron carácter retroactivo, ya que contemplaban recomposiciones correspondientes desde enero. Con el nuevo decreto, el Ejecutivo vuelve a actualizar las retribuciones de estos trabajadores mediante un esquema de incrementos en dos etapas, con vigencia desde julio y agosto.

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