El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) mantiene operativo su entorno virtual unificado bajo la denominación de "Mi PAMI", una plataforma tecnológica desarrollada para que las personas afiliadas y sus apoderados legales gestionen trámites administrativos y médicos de forma remota. La herramienta busca agilizar el acceso a las prestaciones esenciales del instituto previsional mediante cualquier dispositivo con conectividad a internet, reduciendo la necesidad de traslados físicos hacia las agencias de atención presencial.

Guía de insumos de PAMI: cómo tramitar pañales, audífonos y sillas de ruedas

La suite digital funciona tanto en su versión para navegadores web de escritorio como en una aplicación móvil descargable para teléfonos celulares. El sistema centraliza el historial médico del usuario y permite la visualización directa de las órdenes de atención emitidas por los profesionales de cabecera, garantizando la trazabilidad de cada requerimiento cargado en los servidores de la obra social estatal.

El proceso de registro y validación de identidad

Para empezar a utilizar los servicios del portal, tenés que completar un registro inicial obligatorio ingresando directamente al sitio oficial de la plataforma digital. El sistema te va a solicitar la validación de datos de identidad específicos del beneficiario, incluyendo el número de Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) y el número de documento nacional de identidad (DNI).

Nuevas reglas de PAMI para el padrón de diabetes

El paso siguiente requiere la introducción del número de trámite que figura impreso en la parte frontal del DNI tarjeta físico, un mecanismo de seguridad biométrica implementado para corroborar que la persona que realiza la carga es el titular de la documentación. Asimismo, la plataforma exige asociar una dirección de correo electrónico activa y un número de teléfono celular de contacto para el envío de notificaciones del organismo.

Una vez rellenados los campos correspondientes, debés crear una contraseña de acceso que cumpla con los parámetros de seguridad exigidos por los administradores del sistema informático. Tras la confirmación del formulario, el servidor de la obra social remite de forma automática un enlace de activación a la casilla de correo declarada, el cual tenés que presionar para dejar la cuenta formalmente habilitada.

Funciones disponibles y canales para realizar gestiones

Mirá el listado de las principales acciones de autogestión que ofrece la plataforma virtual para los usuarios registrados en el sistema integral:

- Visualización y descarga de la credencial digital de afiliación de PAMI.

- Consulta del padrón de médicos de cabecera asignados y especialistas disponibles en la cartilla médica.

- Seguimiento del estado de las recetas electrónicas y órdenes de atención emitidas por los profesionales de la salud.

- Solicitud de turnos para atención presencial en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL).

- Inicio de expedientes para la provisión de medicamentos con cobertura total o subsidios sociales.

Cómo reclamar por los descuentos de medicamentos en PAMI

La gestión de estos servicios la puede realizar el propio jubilado o pensionado, como así también su apoderado legal debidamente acreditado en las bases de datos de la seguridad social. PAMI recuerda que la Clave Única de acceso es personal e intransferible, por lo que no debés compartir tus datos con terceras personas para resguardar la privacidad de tu historia clínica.

Si experimentás problemas con la contraseña o el sistema bloquea tu usuario por ingresar datos erróneos de forma reiterada, la plataforma dispone de una opción específica para recuperar la clave de manera autónoma. Este trámite de blanqueo se inicia desde la pantalla de acceso enviando un código de validación temporal al correo electrónico registrado previamente en el perfil.

GZ / lr