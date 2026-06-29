lunes 29 de junio de 2026
ECONOMIA
Asistencia social

Guía de insumos de PAMI: cómo tramitar pañales, audífonos y sillas de ruedas

El Programa de Asistencia Médica Integral mantiene activos los canales de gestión para que los afiliados accedan a la entrega de insumos médicos clave para el cuidado de la salud.

PAMI 22052026
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El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) tiene vigentes los mecanismos administrativos para que los jubilados y pensionados accedan a la provisión de insumos médicos esenciales. El esquema de cobertura del instituto abarca la entrega de pañales, audífonos y sillas de ruedas, elementos destinados a garantizar la asistencia sociosanitaria de los beneficiarios que acrediten la necesidad clínica de estos accesorios.

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Para acceder a los pañales, pedile a tu médico de cabecera que genere una orden médica electrónica y la receta electrónica. Podés retirar los pañales en cualquiera farmacia de la Red PAMI 48 horas después de haber realizado la consulta. Recordá que tu médico puede emitir hasta 6 recetas simultáneas para cubrir las entregas de los próximos 6 meses.

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Los requisitos para la provisión de audífonos

El trámite para conseguir prótesis auditivas lo puede realizar el afiliado, su apoderado o un familiar directo en la agencia PAMI o UGL. Para iniciar el expediente administrativo, se debe presentar: DNI, último recibo de cobro, credencial de afiliación, la orden del especialista y una audiometría.

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Junto con la solicitud y documentación se le solicitarán datos de contacto al solicitante en la oficina de atención. Posteriormente se le notificará el turno de selección de audífonos (prueba) y toma de impresión del molde auditivo en el consultorio del proveedor asignado.

Finalmente se citará al afiliado para la entrega de la prótesis auditiva, la calibración y para brindarle las instrucciones de uso y manejo del elemento. Este esquema busca asegurar la adaptación correcta del equipamiento tecnológico a las necesidades auditivas particulares de cada persona beneficiaria.

PAMI 27052026

Gestión administrativa de sillas de ruedas

El trámite para solicitar una silla de ruedas lo puede realizar el afiliado, su apoderado o un familiar directo en la agencia o UGL. Para este elemento de fisiatría, se debe presentar: DNI, último recibo de cobro, orden médica, resumen de historia clínica (que debe aclarar peso del afiliado), compromiso de entrega o contrato de comodato según código de silla de ruedas.

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Los plazos de entrega de los elementos dependen del tiempo en que demora en salir la licitación de los mismos y de la cantidad que entrega el proveedor. La finalización del proceso está condicionada por estos factores logísticos externos y los tiempos de distribución de las empresas adjudicadas.

GZ / lr

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