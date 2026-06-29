El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) tiene vigentes los mecanismos administrativos para que los jubilados y pensionados accedan a la provisión de insumos médicos esenciales. El esquema de cobertura del instituto abarca la entrega de pañales, audífonos y sillas de ruedas, elementos destinados a garantizar la asistencia sociosanitaria de los beneficiarios que acrediten la necesidad clínica de estos accesorios.

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Para acceder a los pañales, pedile a tu médico de cabecera que genere una orden médica electrónica y la receta electrónica. Podés retirar los pañales en cualquiera farmacia de la Red PAMI 48 horas después de haber realizado la consulta. Recordá que tu médico puede emitir hasta 6 recetas simultáneas para cubrir las entregas de los próximos 6 meses.

Los requisitos para la provisión de audífonos

El trámite para conseguir prótesis auditivas lo puede realizar el afiliado, su apoderado o un familiar directo en la agencia PAMI o UGL. Para iniciar el expediente administrativo, se debe presentar: DNI, último recibo de cobro, credencial de afiliación, la orden del especialista y una audiometría.

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Junto con la solicitud y documentación se le solicitarán datos de contacto al solicitante en la oficina de atención. Posteriormente se le notificará el turno de selección de audífonos (prueba) y toma de impresión del molde auditivo en el consultorio del proveedor asignado.

Finalmente se citará al afiliado para la entrega de la prótesis auditiva, la calibración y para brindarle las instrucciones de uso y manejo del elemento. Este esquema busca asegurar la adaptación correcta del equipamiento tecnológico a las necesidades auditivas particulares de cada persona beneficiaria.

Gestión administrativa de sillas de ruedas

El trámite para solicitar una silla de ruedas lo puede realizar el afiliado, su apoderado o un familiar directo en la agencia o UGL. Para este elemento de fisiatría, se debe presentar: DNI, último recibo de cobro, orden médica, resumen de historia clínica (que debe aclarar peso del afiliado), compromiso de entrega o contrato de comodato según código de silla de ruedas.

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Los plazos de entrega de los elementos dependen del tiempo en que demora en salir la licitación de los mismos y de la cantidad que entrega el proveedor. La finalización del proceso está condicionada por estos factores logísticos externos y los tiempos de distribución de las empresas adjudicadas.

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