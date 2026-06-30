Todos los audios que incriminan a Manuel Adorni: "Es un tema de alta volatilidad, confiá en mí"

Horas después la salida como jefe de Gabinete, recrudeció el escándalo que golpea a Manuel Adorni. Se filtraron los audios donde el ex funcionario le ofreció ayuda y "todo el soporte" a Matías Tabar, el contratista que refaccionó su casa en el country Indio Cua. Los mensajes llegaron justo antes de que el constructor declarara en la Justicia, el último 4 de mayo. La causa está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes ya rastrean los números del exjefe de Gabinete en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La soberbia como política de estado y el patético fin de Manuel Adorni

La primera grabación, de un minuto y medio, fue difundida por el programa de la periodista Romina Manguel en Radio con Vos y generó gran impacto.

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En el mismo programa después pasaron al aire cinco audios completos, en los que entre algunas conversaciones con detalles sobre el mantemimiento de la casa del country se filtran pasajes que comprometen a Adorni con una "cobertura" de los hechos que investiga la justicia.

Los audios textuales de Manuel Adorni con el contratista

Número 1

-Mati, querido, ¿qué hacés?

- ´cúchame, yo te tengo que hablar hace 10 o 15 días, yo este finde tengo que ir a Indio... así que si querés hablamos ahí, voy a estar más tranquilo, por el tema del 4 de mayo.

- Nada, obviamente te voy dar todo el soporte que necesites, como hice con todos, despreocupate, eso está de más decírtelo, pero contá con todo, todo, todo lo que te pueda ayudar.

- Es una boludez, pero es para que te quedes tranquilo, para que todos nos quedemos tranquilos.

- Eso por un lado, por otro lado, viste que… te cambio completamente de tema, yo tengo una térmica, yo tengo el tablero afuera en la calle, un tablero que mira hacia el frente, de la columna, digamos, que es externo, digamos, a la columna, y al lado, del otro lado, del lado que mira a la calle tengo una llave, una sola llave, adentro como de un cubículo.. esa me salta sistemáticamente, ahora otra vez me saltó.., rarísimo que me salte la de la calle, ¿tenés idea? Y también me salta la de la bomba… la general que está en la pileta. No sé si está relacionado o no, yo creo que no, pero, ¿tenés idea qué puede ser, qué se te ocurre que pueda hacer para solucionarlo? Estoy desesperado...

Número 2

- Mati, ¿qué hacés? Vos sabés que llegué y había saltado el disyuntor de adentro, la general de adentro, asi que tuve luz enseguida, vinieron los de Cepral, así que está todo bien... no se si estaba todo bien porque me salta la térmica del pilar, que es de ellos… hoy no me saltó, ni nada... y me salta la general de la bomba, así que no sé si es eso lo que ma arma quilombo.. bueno, este fin de semana tengo la cabeza detonada por todo lo que me viene pasando, estoy viviendo un mes y medio bravo.,. pero así que me quedo con el teléfono y un fin de senma que esté un poco mas tranquilo lo llamo y que me venga a revisar todo… sí, sí, yo creo que lo conocí a este pibe, creo que lo conocí... y le hago cambiar el led de la pileta y le hago cambiar algunas cosas.... así que bueno, si sabe que le voy a escribir, le escribo…

- ´cuchame, yo tengo que hablar contigo por el tema del 4 de mayo.... ahora yo tengo gente en casa, no me gusta hablar con gente adelante..,.obviamente si querés que nos vemos dos minutos... pero entiendo que estás lejos. Si no decime y te llamo tipo 6,7,8 de la noche… o mañana, o en la semana, es lo mismo, tenemos margen.

El Gobierno oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y designó al secretario de Comunicación y Prensa

Número 3

- Mati, querido, bueno, estamos desencontrados... ´cuchá, yo ahora estoy yendo a mi jornada histórica en el Congreso, te vuelvo a llamar a la tarde porque se nos acota al tiempo, así que bueno, nada, te intento ubicar a la tarde, te mando un abrazo gigante.

Número 4

- ¿Ves?, cuando vos hacés lo que hice yo ahí, borré, no queda más registro de nada...

Número 5

- Igual te vamos a llamar de un teléfono que no se puede… de un teléfono no registrado, quedate tranquilo..,.imaginate que es un tema, es un tema de alta volatilidad, quedate tranquilo, confiá en mí.

LT