El descontento gana terreno y complica al Gobierno, según una encuesta

Nos metemos en la bien compleja e interesante encuesta de equipo_mide, de la cual extraje los aspectos más relevantes, que vamos a repasar rápido.

Elegí 18 datos que son muy interesantes respecto del estado de los argentinos en relación con el Gobierno y con las principales figuras de la vida pública nacional.

Uno. Principales preocupaciones de los argentinos. Primero, salarios e inflación, o los salarios que van por debajo de la inflación, mejor dicho. Segundo, la corrupción. Y tercero, la desocupación.

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Si ustedes miran por dentro, van a encontrar que hay una preocupación por la corrupción en un alto nivel y una despreocupación por el problema de la Justicia argentina, que figura debajo con apenas un 2% de interés para los argentinos.

Segundo cuadro. Expectativas sobre la situación del país para los próximos seis meses. Mejor, 25%; peor, 40%. Y si metemos los que dicen "mejor" o "un poco mejor", y "peor" o "un poco peor", da: mejor, 30%; peor, 58%.

Este que viene es un dato muy interesante. Estado emocional de los argentinos. Sobre este asunto voy a hacer una reflexión. Este cuadro muestra los sentimientos predominantes. El primero es bronca y enojo, 21%, y el segundo es angustia y tristeza, 20%.

O sea que entre bronca, enojo, angustia y tristeza transita el 41% de los argentinos, según el trabajo de equipo_mide. Con esperanza, el 20%; con incertidumbre, el 18%; y con confianza, el 12%.

Quiere decir que entre bronca, enojo, angustia, tristeza e incertidumbre está el 60% de los argentinos. Este es un rasgo muy interesante porque es muy común, por diversas razones, en todo el mundo. Todo el mundo está enojado. ¿Contra qué? Contra todo.

Y hay políticos que representan ese enojo, lo vuelven políticamente viable. Milei.

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Lo interesante del caso es que lo que ha llevado a Milei al poder, que es la ira, el sentimiento de furia contra todo lo anterior, sigue prevaleciendo como un rasgo en la vida pública argentina.

Cuarto. Preocupación sobre la situación actual de la Argentina. Mejora, 19%; difícil, 25%; crisis profunda, 53%.

Es un dato, siendo que el ministro de Economía y el Presidente sugieren que estamos en una especie de boom. El 53% de la gente dice, según este estudio, que estamos en una crisis profunda.

No estoy opinando yo, estoy contando lo que dice el trabajo de equipo_mide.

Quinto. Ajuste y esfuerzo, otro dato interesante. No sirve para nada, 46%; no tiene resultados, 27%; hay resultados, 24%.

Sexto. Dirección del país, otro dato contundente. Equivocada, un 60%.

Séptimo. Evaluación del Gobierno: muy mala, 43%; mala, 15%. O sea que hay una desaprobación de 58%. Buena, 24%; y muy buena, 14%. 58% contra 38%.

Miren este dato, el octavo. Confianza en el Gobierno. Y esto puede tener mucho que ver con Manuel Adorni. Nada, que no es bueno un poco. No. Es nada. Un 47%. Un dato importante.

Dato nueve. Corrupción. Y es uno de los datos más sorprendentes de la encuesta, porque refleja la percepción de la opinión pública, aunque no sea correcta, porque creo que no es correcta, pero es lo que la gente ve.

Dice que es mayor que en gobiernos anteriores, un 47%. Es decir, un 47% cree que esto es peor que Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Néstor Kirchner. Yo no creo eso, naturalmente, al menos por ahora. Pero es lo que dice equipo_mide que dice la gente.

¿Qué cosa es la opinión pública? Es lo que la gente cree que la gente cree. Entonces la gente cree que la gente cree que este gobierno es más corrupto que el anterior. Cosa que no es verificable, pero es lo que la gente piensa.

Cuadro número 10. Imagen de Milei. Negativa, 58%; positiva, 40%. El 40% no es un mal dato, pero la negativa es del 58%.

Este punto me importa especialmente, el número 11. Estilo y formas del presidente Milei. No me gusta nada, un 49%; no me gustan, un 17%. Y le gusta a la gente, 21%; y les gusta mucho, apenas 9%.

Pero atención, porque siempre creo que en las formas de Milei se esconde el pensamiento de Milei. Las formas de Milei no son solamente formas, son un modo de mirar la política, que es un modo muy autocrático.

Cuando vamos al cuadro 12 de los dirigentes argentinos, acá gana Patricia Bullrich, que no es que gane por mucho, le gana por un poquito al presidente Milei. Todos tienen más imagen negativa que positiva, pero en este cuadro está primero Bullrich, antes que Milei, por poco.

Cuadro número 13. ¿Cómo está la economía? Está peor, dice un 59%.

Acá viene la política, cuadro número 14. ¿Quién maneja la oposición? Nadie. "Ninguno" tiene 33%. Después aparecen Kicillof, Cristina y Macri, pero muy por debajo.

"Ninguno", 33%. Es decir, no hay un líder opositor visible. Por eso la oposición reclama las PASO, para que aparezca un líder opositor visible, y eso es lo que el Gobierno procura impedir.

No es imagen, es a quién la gente ve como opositor. Macri tiene 4% y eso se explica, seguramente, porque sus relaciones con el Gobierno son muy malas y el Gobierno está muy molesto con él, y me imagino que Macri está en una posición indecisa.

¿Qué es Macri hoy en día? ¿Un oficialista? ¿Un opositor? ¿O las dos cosas de un modo simultáneo? Y como estamos en un mundo tan binario, donde hay que ser una cosa o la otra y en el medio no hay nada, Macri aparece con una imagen como opositor bastante difusa.

Para cerrar, cuadro número 15. ¿Qué moviliza el voto o qué lo va a movilizar eventualmente? La economía, 43%.

Cuadro 16. ¿Por quién votaría en el futuro? Por la oposición, un 39%. ¿Por cuál oposición? No se sabe, porque no hay un líder opositor.

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Finalmente, hay dos datos respecto de Manuel Adorni, muy interesantes. Este cuadro procura aclarar esta idea que Adorni presentó como una virtud: que él había evadido para escaparse de las garras de la casta y de la política, que es lo que un poco promueve Milei.

Pero la gente dice que no, que la evasión es un delito, un 33%. Pero agrava mucho las cosas cuando la evasión es cometida por un funcionario público, lo que eleva esa percepción al 61%.

El argumento de Adorni obtiene un 23% de consenso. La gente evade para defenderse de un sistema impositivo excesivo, que ciertamente lo es.

Después, en el último cuadro que elegí, hay una palabra determinante para definir a Adorni: un 70% de la gente dijo que Adorni es un corrupto. Apenas un 15% dice que cometió errores, pero no delitos. Y apenas un 6% sugiere que es inocente y que se trata de una operación política, que es lo que argumentaron el propio Adorni y el presidente Milei, quienes han dicho que Adorni es inocente y que ha sido víctima de una especie de odisea en su contra: sus niños, su familia, su vida, sus vacaciones, sus vecinos y sus parientes.