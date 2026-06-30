Milei va la embajada de Estados Unidos a celebrar los 250 años de la independencia

El presidente Javier Milei asistirá esta tarde a la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires para conmemorar de forma anticipada los 250 años de la independencia norteamericana, una fecha que formalmente se celebra el próximo 4 de julio. Según pudo confirmar Perfil., el mandatario nacional se presentará a las 19:15 en la residencia oficial del embajador Peter Lamelas, quien oficiará de anfitrión. El evento protocolar incluirá las estrofas de ambos himnos nacionales, un discurso de Lamelas y un show musical.

De esta manera Milei se convertirá en el primer presidente argentino en la historia en asistir a una ceremonia de estas características .

La agenda presidencial previa estará marcada por cambios en el cuadro ministerial. A las 17:30, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei le tomará juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

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Por otro lado, el jefe de Estado canceló su viaje a Asunción, Paraguay, donde este martes se lleva a cabo la cumbre de presidentes del Mercosur. El motivo de su ausencia responde a la necesidad de coordinar los primeros pasos de la gestión de Santilli. En su lugar, la representación argentina en el encuentro regional quedó a cargo del canciller Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei habídecidido no participar de la cumbre de presidentes del Mercosur que se realizará en Paraguay y permanecer en la Argentina para concentrarse en la reorganización de su gobierno tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. egún confirmaron desde la Casa Rosada, el Presidente permanecerá en el país trabajando junto a los ministros y al futuro jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuya jura está prevista para este martes a las 17:30.



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En línea con la celebración del Día de la Independencia Javier Milei ya confirmó días atrás su viaje a Estados Unidos para participar en los festejos del 4 de julio. Se prevé que sea hasta el 7 de julio.

No se trata de un aniversario cualquiera: Trump busca conmemorar los 250 años de la adopción de la Declaración de Independencia de 1776, que marcó la separación formal del Imperio Británico. En ese marco, funcionarios de la Casa Blanca impulsan incluso un billete de 250 dólares con el retrato del presidente norteamericano, lo que supondría la primera aparición de una persona viva en la moneda estadounidense en más de 150 años.

Con este viaje, Milei habrá pisado territorio estadounidense 17 veces desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. Estados Unidos es, con amplia diferencia, el país que más visitó, con desplazamientos que abarcaron Washington D.C., Miami, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Austin, Sun Valley, Palm Beach y Doral.

Solo en 2026, Milei ya visitó ciudades como Washington, Miami y Nueva York, donde encabezó actividades con empresarios, inversores y funcionarios. En febrero participó del primer encuentro del Consejo de la Paz convocado por Trump en el Instituto de la Paz en Washington. En marzo inauguró la Argentina Week 2026, organizada por la Embajada argentina junto con JP Morgan y Bank of America. En mayo viajó a Los Ángeles para disertar en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.