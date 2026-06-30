Jura Diego Santilli: quiénes son los 14 gobernadores que lo acompañarán

Poco más de siete meses después de asumir como ministro del Interior, Diego Santilli vuelve este martes al Salón Blanco de la Casa Rosada para jurar otro cargo: esta vez, el de jefe de Gabinete, tras la renuncia de Manuel Adorni.

Santilli mantendrá su cargo anterior, en un modelo de gestión que el Gobierno de Javier Milei ya probó con su previo jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Desde que se conoció la designación, el presidente y otros funcionarios elogiaron el trabajo de concertación política de Santilli con las provincias, de cara a lograr las reformas legislativas. Por eso, la presencia de 14 gobernadores en el acto de jura resulta un dato relevante, que el Gobierno muestra como signo de aprobación y unidad.

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Según se conoció, estos son los mandatarios que se darán cita en el Salón Blanco: Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Sáenz (Salta). Se suma a la lista el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

Santilli, el nuevo elegido de Karina Milei

Así como Adorni fue protegido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también Diego Santilli cuenta con su apoyo. Ella fue quien lo promovió para cargos cada vez más estratégicos, a partir de que "el Colo" ganó las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires incluso llevando el nombre del imputado José Luis Espert en la boleta.

La histórica foto de Diego Santilli con los hermanos Milei en la residencia de Olivos el domingo 28 de junio, con la que difundieron la noticia de su designación como jefe de Gabinete.

La decisión se confirmó este domingo, en una reunión en Olivos entre Santilli y los hermanos Milei. Se espera que con la asunción de Santilli, el cargo de jefe de Gabinete adopte un perfil menos administrativo y más político, ligado a la construcción de consensos.

Cómo queda la nueva jefatura de Gabinete, fusionada con Interior

Bajo el nuevo esquema, que se replica de la gestión de Guillermo Francos, Santilli trabajará en asociación estrecha con dos vicejefes de Gabinete. Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos y hombre de Karina Milei, asumirá la vicejefatura ejecutiva, mientras que Gustavo Coria, un colaborador del riñón de Santilli, se quedará con la vicejefatura del Interior.

Esta organización lleva a un equilibro de fuerzas: mientras Devitt representa la influencia de la cúpula del Poder Ejecutivo, la designación de Coria habla de un logro de Santilli para mantener el control del área política y administrativa.