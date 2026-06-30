La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete continúa generando repercusiones políticas. En este contexto, este medio se comunicó con el analista político, Federico González, quien mencionó que la renuncia era inevitable y no alcanza para poner fin a la controversia que rodea al ex funcionario, ya que considera que la investigación judicial seguirá alimentando el debate público.

“Yo creo que era un episodio que tenía que darse, ya no daba para más, el Gobierno venía ahora dándose por goteo”, afirmó Federico González.

La investigación sobre Adorni podría seguir repercutiendo sobre el Gobierno

Sin embargo, advirtió que la crisis no termina con la salida del funcionario: “Una hipótesis o una posibilidad es pensar que es el dicho de muerto el perro, se acabó la rabia, que ya se terminó el tema, pero me parece que este tema no se va a terminar porque ahora siguen los coletazos de cómo sigue la causa judicial y los nuevos hechos que van sucediéndose en la saga”.

En ese sentido, González remarcó que el costo político para el oficialismo continuará. “Yo creo que el Gobierno, no solamente que pagó un costo muy alto, sino que lo va a seguir pagando”, planteó. Incluso sostuvo que, pese a ese escenario, “esto es mejor a que lo siguiera manteniendo como funcionario”.

Se estima una fuerte causa judicial sobre Manuel Adorni

Sobre la aparición de nuevos videos que comprometerían a Manuel Adorni, evitó especular sobre el momento de la renuncia, aunque consideró que podrían aparecer nuevas pruebas. “Yo creo que debe haber muchos hechos que lo incriminan”, señaló, y agregó: “Yo por tener una cifra diría que quizás son decenas de hechos”.

Además, el entrevistado explicó que la investigación todavía puede sumar elementos desconocidos para el propio ex funcionario: “Hay veces que es muy difícil poder, inclusive para el mismo, calcular cuántos de todos los hechos podrían incriminar”. En este sentido, resaltó: “Yo creo que igual van a seguir saliendo”.

Respecto de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, marcó fuertes diferencias con su antecesor y destacó su capacidad política. “Yo creo que Santilli es la antípoda, es la antítesis de Manuel Adorni”, sostuvo.