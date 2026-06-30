El director de Turismo Cero, Leandro Peres Lerea, evaluó en Canal E que las vacaciones de invierno 2026 generan expectativas moderadas en el sector turístico. Si bien las reservas todavía evolucionan de manera dispar según el destino, existe optimismo de cara al receso escolar.

Sobre el nivel de reservas, Leandro Peres Lerea explicó que el panorama depende del destino, aunque señaló que, "hay buena expectativa". Luego, manifestó que, "depende con quién hables y qué destino te responda. Hay como una mezcla".

Crece la expectativa por las vacaciones de invierno

Sobre las próximas semanas, sostuvo: "La expectativa es buena, no es la mejor, pero calculan que con esto se va a poner un poco a nivelar lo que viene en el año".

Peres Lerea también remarcó que el comportamiento del turista argentino continúa marcado por las decisiones de último momento: "Va a repuntar, yo creo que va a repuntar mucho". Y explicó cómo funciona hoy la demanda: "Pasa mucho de eso, che, me pude organizar, vámonos, cobré unos mangos, le cobré a un cliente una factura que me debía".

Cuál es la expectativa para los destinos con nieve

Asimismo, señaló que la presencia de nieve será determinante para quienes elijan destinos de esquí. "El primer tema es ver hasta dónde va a haber nieve o hasta dónde hay nieve, mejor dicho. Eso puede definir mucho de que quiere ir a esquiar a último momento", planteó. Al mismo tiempo, estimó que muchos turistas optarán por estadías más cortas: "Los destinos tradicionales yo creo que van a trabajar en base a estadías menores, por ahí de cuatro noches, tres noches".

Respecto de la situación de Flybondi, el entrevistado afirmó que la reducción de operaciones terminó beneficiando la ocupación del resto de las aerolíneas. "La desaparición por ahora de Flybondi ha hecho que todos los vuelos igual estén llenos porque se termina cubriendo esa demanda", resaltó.

Sobre la empresa, aclaró: "Yo entiendo que debería normalizarse". Sobre la misma línea, atribuyó la crisis a un contexto internacional: "Se fue o se desmadró producto del aumento del precio del petróleo, no por un problema de la compañía o algo que haya hecho mal la compañía".