Sebastián Menescaldi: “El sistema financiero tiene que cambiar su esquema de productividad, ser más productivo hacia adelante”

El director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, habló con Canal E y analizó el aumento de la morosidad de las familias, las perspectivas de inflación, la evolución del dólar y el nivel de actividad económica.

Al referirse al crecimiento del endeudamiento de los hogares, Sebastián Menescaldi sostuvo que los últimos datos muestran un cambio de tendencia, aunque desde niveles muy elevados: “Lo que sí se ve es que parece que la suba empezó a dejar de crecer”.

En qué estado se encuentra el aumento de la morosidad en las familias

Asimismo, explicó que el proceso lleva más de un año y que ahora "parecería que estaría llegando a un punto de inflexión, desde un nivel de mora que es muy elevado". Sin embargo, remarcó que las condiciones financieras siguen siendo muy exigentes para las familias. “Las tasas reales, con la baja de inflación que hay, en el sistema formal, la tasa podría ser de casi 50% anual”, planteó.

Según Menescaldi, uno de los principales desafíos pasa por mejorar el funcionamiento del sistema financiero: “El sistema financiero tiene que cambiar su esquema de productividad, tiene que ser más productivo hacia adelante”. También consideró necesario reducir el costo del crédito: “Habría que ver cómo el Banco Central logra que las entidades financieras bajen las tasas a niveles mucho más razonables”.

Estimaciones para la inflación de junio

Sobre la evolución de los precios, aseguró que junio cerraría con una nueva desaceleración. “Nosotros estamos previendo que la inflación se ubique al final en torno al 1,9%”, resaltó. En este sentido, explicó que la moderación respondió principalmente al comportamiento de los alimentos: “Alimento fue un bien por debajo del promedio, 1,5%, y eso ayudó a que la inflación siga bajando”.

No obstante, el entrevistado advirtió que julio presentará mayores presiones inflacionarias por factores estacionales y aumentos regulados. “La inflación va a seguir probablemente en julio, digamos, así como va a ser un poco más arriba del 2%”, expresó.

Respecto del mercado cambiario, atribuyó la reciente suba del dólar a una combinación de menor oferta de divisas y mayor demanda. Entre los factores mencionó el comportamiento del sector agropecuario, el pago de dividendos y las importaciones energéticas: “La oferta se debilita y la demanda va a empezar a mirar las elecciones”.