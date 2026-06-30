El detrás de la suba del dólar: “Lo que se notó es una mayor demanda en el mercado de acá”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, conversó con Canal E y se refirió a que el dólar volvió a mostrar una tendencia alcista durante junio y que el movimiento responde más a un aumento de la demanda que a una caída de la oferta de divisas.

Gustavo Quintana aclaró que todavía no estaban cerradas las estadísticas del mes y rechazó la idea de una fuerte caída en la liquidación del sector agroexportador. "Todavía no tenemos las estadísticas finales. Falta lo de hoy y la estadística final", explicó.

La contribución de los agroexportadores a la cotización del dólar

Sobre el ingreso de divisas, precisó: "Ayer los ingresos de los agroexportadores sumaron más de 220 millones de dólares, o sea que no fue un flujo". Además, señaló que hubo "algunos inconvenientes logísticos derivados de un conflicto gremial con personal de aceiteros", situación que "puede haber ralentizado un poco el nivel de ingresos", aunque remarcó que, "el flujo de ingresos de los agroexportadores ha sido constante durante casi todo el mes".

Para Quintana, el principal cambio estuvo del lado de la demanda. "Yo creo que lo que se notó es una mayor demanda en el mercado de acá. Por eso ha equilibrado un poco las cuentas", sostuvo.

Se estima una intervención del Banco Central sobre el dólar

También consideró que la autoridad monetaria permitió una corrección cambiaria luego de varios meses de estabilidad. "El Banco Central aprovechó para dejar deslizar un poquito de los precios y corregir, luego de meses, de fuertes bajas", afirmó.

En ese sentido, el entrevistado relativizó la magnitud del movimiento del tipo de cambio: "No se olvide que recién ahora estamos alcanzando máximos anuales. Recién ahora máximos anuales. Lo cual es un indicativo de que la corrección, si bien parecería ser importante, no es tan dramática".

Respecto de la intervención oficial, señaló que las compras de divisas continuaron, aunque a un ritmo menor. "También están un poquito por debajo del promedio que venía efectivizando la autoridad monetaria", indicó.