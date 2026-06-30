Cuál es el plan que tiene el Gobierno para impulsar la microeconomía a través de los sectores dinámicos

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E y evaluó las perspectivas de la economía argentina y puso el foco en el llamado “efecto derrame”, la generación de empleo y las dificultades que atraviesa la industria nacional.

“La idea es que los sectores denominados dinámicos, aquellos elegidos por el plan económico para poder dinamizar el resto de la economía, tengan un nivel de actividad tan alto que empiece a derramar sobre el resto de las actividades y el resto de las cuestiones sociales, hasta culturales, diríamos, vinculadas con la Argentina”, explicó Ariel Maciel.

Cuál es la limitación del "efecto derrame"

Asimismo, señaló que entre esos sectores se encuentran “el campo generador de divisas, agroexportador”, además del “sector energético, oil and gas” y la minería. Sin embargo, planteó una limitación: “Si a ese plan vos no le ponés condicionamientos para que el derrame sea un derrame local, no vas a tener una respuesta automática del mercado”.

En esa línea, Maciel sostuvo que las empresas buscan maximizar beneficios y no necesariamente priorizan proveedores locales: “El que me sale más barato, el que me da las condiciones para ganar más plata”.

Preocupación por la falta de generación de empleo

Uno de los casos centrales fue la situación de Techint y la fábrica CIAT. Sobre la misma línea, recordó el conflicto alrededor de la provisión de tubos para proyectos energéticos y explicó que, “lo que va a suceder abajo no va a depender de muchas personas, por lo tanto, no va a generar mucho empleo”.

Sobre la fábrica ubicada en Valentín Alsina, el entrevistado afirmó: “Desde hoy, la fábrica CIAT va a discontinuar 150 contratos, que venían siendo prorrogados cada seis meses”. Y agregó: “No son firmes, no son contratos ininterrumpibles, sino que son renovables a seis meses y que contemplan los proyectos”.

Luego, manifestó que el impacto no se limita a esos trabajadores ya que “es toda una cadena”, porque existen PyMEs proveedoras vinculadas a grandes compañías. En ese sentido, explicó que las empresas argentinas enfrentan una competencia desigual: “Ya no es una empresa que compite contra otra empresa, sino contra un país que apoya a su empresa”.