La llegada de la inteligencia artificial al Mundial: "Toda la tecnología ofrece soporte y asistencia a quienes toman las decisiones”

La inteligencia artificial ya ocupa un lugar central en el fútbol moderno, aunque muchas veces su impacto pase desapercibido para los espectadores. Así lo explicó Marcelo Luna, Strategy Architect de Ingenia, en diálogo con Canal E.

Según Marcelo Luna, el Mundial incorpora innovaciones que van mucho más allá del VAR: "La FIFA introdujo muchísimas innovaciones para este Mundial en términos tecnológicos, algunas se perciben en la transición de los partidos y otras no tanto, pero particularmente vienen de la mano de algo que es esencial para la inteligencia artificial, que son los datos".

Los avances de la tecnología en el Mundial

Asimismo, destacó el enorme volumen de información que hoy se genera durante cada encuentro. "Hablamos de pelotas que tienen la capacidad de mandar información cada medio segundo de su ubicación, de distancia con los jugadores, de si está dentro o fuera del campo de juego, más de 15 cámaras ubicadas en los estadios que pueden capturar las ubicaciones y las posiciones de cada jugador, todo eso es un volumen de datos gigante que finalmente puede ser aprovechado y procesado de diferentes maneras", planteó.

Sin embargo, Luna aclaró que toda esa tecnología tiene un límite muy claro como es asistir, pero nunca reemplazar a quienes toman las decisiones: "Toda la tecnología ofrece soporte y asistencia a quienes toman las decisiones, los que toman las decisiones siguen siendo tanto los referees o los árbitros en el campo de juego como los árbitros en el VAR, pero soportados por el uso de la tecnología".

El impacto de la tecnología y las decisiones de las personas

En ese sentido, remarcó que, "la decisión no recae en la tecnología" y sostuvo que, "la responsabilidad no se le puede dejar a la tecnología la responsabilidad de tomar una decisión, sino de apoyar y asistir de una manera mejorada o más efectiva a quienes finalmente toman las decisiones".

Sobre las imágenes generadas mediante inteligencia artificial y la posibilidad de recrear escenas durante las transmisiones, el entrevistado reconoció que la tecnología ya lo permite, aunque evitó validar rumores sobre el presidente de la FIFA: "Como factible, usando los medios tecnológicos que hay hoy en día, sí, se podría".

Respecto del VAR, volvió a diferenciar entre automatización y decisión humana. "Lo que hace la inteligencia artificial y la tecnología en general, porque no es solamente la inteligencia artificial, es proveer mejor información para que los responsables de tomar las decisiones puedan mejorar esa toma de decisiones", expresó.