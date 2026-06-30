Leonel Búccolo explicó el escenario cambiario: "De corto plazo podemos ver una baja en el tipo de cambio"

El cierre de junio dejó un balance marcado por la volatilidad en el mercado financiero, con fuertes movimientos tanto en las acciones como en el tipo de cambio. En diálogo con Canal E, el analista de Rava Bursátil, Leonel Búccolo, repasó el comportamiento del Merval, el dólar y los principales activos durante el mes.

El especialista sostuvo que, pese a las oscilaciones de las últimas semanas, el mercado recuperó parte del terreno perdido y consideró que el actual nivel del tipo de cambio representa un punto de equilibrio para la economía.

Un junio con fuerte volatilidad

Búccolo recordó que el mercado comenzó el mes con importantes ganancias medidas en dólares, aunque luego corrigió gran parte de ese avance antes de recuperar posiciones en las últimas ruedas. "Tuvimos un mes con mucha volatilidad", resumió.

Según explicó, el Merval volvió a mostrar una rentabilidad positiva tras varios días de recuperación, aunque el saldo mensual continuó reflejando el impacto de la suba del tipo de cambio.

El dólar encuentra un nivel de equilibrio

El analista consideró que el actual valor del dólar ofrece un escenario razonable para el mercado. "El dólar en $1.500 no está ni caro ni barato", afirmó al evaluar las perspectivas para los próximos meses.

Además, señaló que en el corto plazo podría observarse una mayor estabilidad cambiaria, aunque recordó que la acumulación de reservas y los próximos compromisos de deuda seguirán siendo factores determinantes.

El petróleo mejora las perspectivas para YPF

Respecto del sector energético, Búccolo explicó que la normalización del precio del Brent y del WTI favorece una recuperación de empresas como YPF, Pampa Energía y Vista.

Desde el análisis técnico, sostuvo que las cotizaciones muestran condiciones para un rebote. "YPF está para un rebote", señaló al referirse a las oportunidades que ofrece el sector tras la reciente corrección.

La Reserva Federal sigue condicionando al mercado

El especialista también analizó el escenario internacional tras la primera reunión encabezada por Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal. Si bien el mercado comenzó a especular con una posible suba de tasas, consideró que todavía resulta prematuro anticipar esa decisión.

"Es apresurado pensar en una suba de tasas", afirmó, y remarcó que la evolución de la inflación y la independencia de la Fed frente a las presiones políticas serán determinantes para el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos.