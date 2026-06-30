El mercado cambia de estrategia y apuesta por bonos en dólares de largo plazo

La recuperación del dólar y el cambio de escenario en el mercado financiero llevaron a muchos inversores a revisar sus estrategias para reinvertir las rentas y amortizaciones de los bonos en pesos. En diálogo con Canal E, el economista Lionel Fernández sostuvo que el ciclo del carry trade llegó a su fin y recomendó una mayor dolarización de las carteras.

El especialista explicó que, tras las fuertes ganancias obtenidas durante los primeros meses del año, el contexto cambió y ahora conviene priorizar activos en dólares con distintos horizontes de inversión para equilibrar riesgo y rendimiento.

El fin del carry trade

Fernández aseguró que la estrategia de invertir en pesos para aprovechar las altas tasas ya dejó de ofrecer las mismas oportunidades. "El carry trade ya pasó, fue espectacular", afirmó al repasar el rendimiento obtenido desde comienzos de año.

Según indicó, la reciente suba del tipo de cambio modificó la relación entre riesgo y retorno, por lo que considera conveniente reducir la exposición a instrumentos en moneda local.

La apuesta por bonos en dólares

Como alternativa, el economista recomendó construir una cartera combinando bonos de corto plazo como el AO27 con títulos de mayor duración como el GD41. Esta estrategia, conocida como Barbell, busca equilibrar seguridad y potencial de valorización.

Además, explicó que los bonos bajo legislación internacional continúan siendo los preferidos del mercado por la mayor protección jurídica que ofrecen frente a eventuales reestructuraciones.

Por qué el mercado elige los Globales

Fernández sostuvo que, históricamente, los inversores institucionales privilegiaron los Globales (GD) por encima de los bonos de ley local. "El mercado siempre prefiere más los GD", remarcó al analizar el comportamiento del denominado Smart Money.

También recordó que la liquidez de estos instrumentos y su negociación en mercados internacionales representan una ventaja para quienes administran grandes carteras.

Cómo reinvertir los próximos cupones

De cara a los próximos pagos de renta de la deuda argentina, Fernández aconsejó evitar la compra de bonos únicamente para capturar el cupón. "Yo aconsejo vender antes de cobrar el cupón", señaló al explicar que el precio suele ajustarse una vez realizado el pago.

Finalmente, recomendó evaluar cada cartera de manera individual y definir la reinversión según el perfil de riesgo de cada inversor, en un contexto donde el dólar volvió a ganar protagonismo frente a las colocaciones en pesos.