Por qué el dólar subió cerca de 5% en junio y qué espera el mercado para fin de año

La suba del dólar oficial durante junio reavivó el debate sobre la evolución del tipo de cambio en el segundo semestre. En diálogo con Canal E, el economista Maximiliano Ramírez explicó cuáles fueron los factores que impulsaron el movimiento cambiario y qué espera el mercado para los próximos meses.

El especialista sostuvo que el incremento registrado durante el último mes responde a una combinación de factores internos y externos, aunque descartó que el escenario actual anticipe un salto abrupto del dólar.

Las causas detrás de la suba del dólar

Ramírez señaló que durante junio el dólar acumuló una suba cercana al 5%, impulsada por varios factores que coincidieron en el tiempo. "Hay distintos factores que están presionando el tipo de cambio", afirmó.

Entre ellos mencionó la desaceleración en la liquidación del agro, la mayor demanda de dólares por el cobro del aguinaldo, la pérdida de atractivo del carry trade debido a las menores tasas reales y las expectativas generadas por la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Qué espera el mercado para el segundo semestre

El economista consideró que el tipo de cambio continuará ajustándose gradualmente durante los próximos meses, aunque sin registrar movimientos bruscos. "Esperamos un dólar más cerca de los $1.600 hacia fin de año", proyectó.

Al mismo tiempo, destacó que el Gobierno mantiene intervenciones puntuales mediante instrumentos como los bonos dólar linked y el mercado de futuros para evitar una aceleración excesiva del tipo de cambio.

El rol del Banco Central y la deuda

Respecto del Banco Central, Ramírez indicó que la menor compra de divisas responde al menor ritmo de liquidación del sector agropecuario. Sin embargo, remarcó que la autoridad monetaria continúa fortaleciendo su posición. "Lo importante es que sigue acumulando reservas", destacó.

Además, descartó inconvenientes para afrontar el próximo vencimiento de deuda y consideró que el respaldo de los organismos internacionales aporta previsibilidad al mercado de cara al calendario financiero de 2027.

Inflación y año electoral

Sobre la evolución de los precios, el economista estimó que la inflación de junio se ubicará en torno al 1,9% y proyectó un índice anual cercano al 30%. No obstante, aclaró que el proceso desinflacionario aún no puede darse por finalizado.

"Todavía no es una batalla ganada", sostuvo al referirse a la inflación, y señaló que el Gobierno continuará enfocando sus esfuerzos en preservar la estabilidad de precios durante el año previo a las elecciones presidenciales.