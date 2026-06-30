El periodista brasileño, Patricio De La Barra, en contacto con Canal E, se refirió al futuro del Mercosur, el rol de Brasil en la región y las próximas elecciones presidenciales.

Sobre la situación del bloque regional, Patricio De La Barra afirmó que la cumbre del Mercosur “encuentra prácticamente aislado a Luis Ignacio Lula da Silva” y explicó que el presidente brasileño enfrenta un escenario complejo por el avance de sectores de derecha en distintos países.

Quiénes son los presidentes relacionados con "la derecha"

“Los participantes en estos momentos son Santiago Peña, que es un hombre de derecha, presidente de Paraguay, Javier Milei, de Argentina, que ustedes saben muy bien cuál es la tendencia, Yamandú Orsi, de Uruguay, y Rodrigo Paz, de Bolivia”, señaló.

De La Barra destacó que Lula busca mantener su influencia dentro del bloque y sostuvo que, “él quiere intentar continuar con esta hegemonía”. En ese sentido, explicó que Brasil impulsa nuevas negociaciones comerciales: “Va a presentar estas negociaciones que él está iniciando entre el bloque sudamericano con Japón, para llegar a un acuerdo no solamente en el intercambio comercial, sino también de cooperación entre las partes”.

Un nuevo acuerdo entre el Mercosur y Japón está cerca

Respecto al vínculo con Japón, explicó que la idea “va más allá del intercambio comercial” y que contempla “transferencia por parte de Japón hacia el Mercosur de estas tecnologías”.

Además, el entrevistado mencionó el desafío económico que enfrenta Brasil y advirtió que, “la deuda externa ya alcanza el 81.1% del Producto Bruto”, una situación que, según dijo, “inviabiliza una serie de proyectos”.

Al hablar de las elecciones presidenciales brasileñas, señaló que, “el día 4 de octubre tendremos estas elecciones que podrían ser consideradas históricas”. Sobre la posibilidad de una reelección de Lula, explicó: “Aún continúa él liderando estas encuestas, pero ya no tan holgadamente como había ocurrido en ocasiones anteriores”.