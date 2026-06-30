El economista, Gabriel Rubinstein, pasó por Canal E y se refirió a que la flexibilización parcial del cepo cambiario permitió que las empresas comenzaran a girar dividendos correspondientes a este año, aunque todavía permanecen restricciones sobre las utilidades acumuladas.

Para Gabriel Rubinstein, la decisión responde a la necesidad del Gobierno de preservar las reservas del Banco Central. “El Gobierno decidió en su momento levantar el cepo a las personas físicas y mantenerlo a las personas jurídicas”, explicó.

Persiste la restricción para las empresas

En ese sentido, señaló que, “después posibilitó el giro de dividendos a partir de este año”, aunque aclaró que, “no los dividendos atrasados, o sea, que se mantiene esa restricción para las empresas”.

Según Rubinstein, la administración nacional evita eliminar completamente las restricciones porque “no sabe si ahí le van a demandar cuánto, y prefiere no levantarlo”. Además, consideró que mientras la diferencia entre el dólar oficial y los financieros siga siendo reducida, el esquema puede sostenerse. “Mientras las brechas estén bajas, 5, 6, 7%, no es un problema”, afirmó.

El ahorro en dólares se potenció con la perduración del debate sobre el dólar atrasado

Sin embargo, advirtió sobre los efectos de un tipo de cambio que parte del mercado considera atrasado. “Junto a la percepción de que el dólar está barato, bueno, eso incentiva el ahorro en dólares”, explicó, y agregó que eso “crea esa idea que a lo mejor lo que entra por la balanza comercial termina siendo por viajes y por atesoramiento”.

Para el entrevistado, el problema de fondo sigue siendo la situación de las reservas internacionales. “Partimos de una base donde hay muy pocas reservas en el Banco Central, o las reservas bien medidas son negativas, siguen tan negativas como cuando empezó el gobierno. Entonces, ahí hay un problema”, planteó.

Más allá del mercado cambiario, sostuvo que el principal desafío económico está en el comportamiento desigual de los distintos sectores productivos. “La mayor preocupación en la economía es este tema de las dos velocidades”, aseguró.