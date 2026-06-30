El economista, Camilo Tiscornia, analizó para Canal E la baja del 1,5% mensual del EMAE en abril y sostuvo que la industria, la construcción y el comercio fueron los sectores que más incidieron.

Camilo Tiscornia mencionó que el dato debe analizarse con cautela, ya que el EMAE no publica el desglose desestacionalizado por sectores, lo que dificulta identificar con precisión qué actividades explicaron el retroceso. “El problema que hay es que la publicación que hace el INDEC no tiene el desglose de ese número, el 1,5 por sector. Entonces es muy difícil en realidad saber con precisión”, explicó.

La industria y la construcción probablemente influyeron en la caída de la actividad económica

No obstante, señaló que, a partir de otros indicadores oficiales, es posible identificar cuáles fueron los rubros que más afectaron el nivel general. “Uno puede con otros valores del INDEC deducir que detrás de ese 1,5 mensual la industria tuvo un peso importante, la caída, la construcción también”, indicó. A su vez, agregó que, “probablemente construcción e industria hayan tenido un impacto, y eso a su vez repercute en otro sector muy importante que es comercio, que también tuvo una performante pobre”.

Tiscornia explicó que el informe sectorial del INDEC permite realizar únicamente comparaciones interanuales, ya que los datos no están desestacionalizados. “Vos no podés comparar si el dato no es desestacionalizado contra el mes previo, justamente porque muchos sectores tienen mucha finalidad”, afirmó.

Cuáles son los sectores que sí mostraron una mejora

En ese contexto, destacó que algunas actividades mantienen un desempeño positivo. “El agro es un sector que viene creciendo frente al año pasado todavía, la minería también lo mismo”, mientras que “industria y construcción, que son dos sectores pesados, incluso el comercio, cayeron respecto al año pasado”.

Sobre la evolución de la economía durante el resto del año, el entrevistado coincidió parcialmente con el diagnóstico del Gobierno. “Yo creo que coincido mucho con ese diagnóstico del Gobierno en el sentido de que me parece que hay un ordenamiento macroeconómico mucho mayor que con el gobierno anterior”, sostuvo.

Según explicó, ese escenario “favorece cierta planificación, favorece la inversión, favorece el pensar un poquito más a largo plazo y eso creo que es el principal factor que va a impulsar la actividad económica”.