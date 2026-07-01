Córdoba: el gremio de municipales retiene servicios por la falta de pago del medio aguinaldo

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) ejecuta una retención de servicios en todas las reparticiones, en reclamo por la demora en el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Denuncian el incumplimiento de los plazos legales previstos para el depósito del beneficio.

Desde la conducción sindical advirtieron que la protesta continuará hasta que el Departamento Ejecutivo Municipal regularice el pago total del medio aguinaldo. En un comunicado difundido horas antes del inicio de la medida, el SUOEM sostuvo: "La retención de servicios en los lugares de trabajo comenzará a partir de las 0 del miércoles y continuará hasta tanto se regularice el pago total del medio aguinaldo".

Desde la Municipalidad de Córdoba confirmaron que el aguinaldo será abonado el viernes 3 de julio, en conjunto con los haberes correspondientes al mes de junio. La fecha fue comunicada por el secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti, quien detalló el cronograma de pagos previsto por el Ejecutivo que conduce Daniel Passerini.

El SUOEM rechazó esa versión y remarcó que la legislación vigente establece que el aguinaldo debe abonarse hasta el último día hábil del período, es decir, el 30 de junio. Por ese motivo, el gremio consideró que existe un incumplimiento por parte del municipio y desmintió que exista un acuerdo previo con la administración municipal para postergar el pago hasta el viernes.

Según trascendió entre los propios dirigentes gremiales, funcionarios municipales les habrían transmitido en forma extraoficial que la demora responde a una falta de fondos.

Nueva encuesta en Córdoba: Milei recupera imagen, Llaryora se estabiliza y Bornoroni aparece como el rival más competitivo para 2027

La retención de tareas se desarrolla en los distintos espacios de trabajo municipales y podría resentir la atención al público en varias áreas del municipio mientras se mantenga el conflicto. El reclamo del SUOEM se produce en una jornada marcada por las negociaciones salariales en toda la provincia.

Horas antes del anuncio gremial, la UTA Córdoba había dejado sin efecto las medidas de fuerza previstas para el transporte urbano, después de que las empresas nucleadas en Fetap completaran el pago del medio aguinaldo a los choferes, lo que garantizó la normal prestación del servicio de colectivos.

Por su parte, Lorenzatti defendió la gestión del pago en un mensaje difundido en redes sociales. "Este viernes vamos a abonar de manera conjunta el salario y el aguinaldo de los empleados de la Municipalidad, aplicando la ingeniería financiera necesaria para anticipar los plazos legales del sueldo", señaló el funcionario, quien agregó que "las cuentas están en orden" y que el municipio "cumple con sus obligaciones".

El secretario calificó la situación como "sobredimensionada" y pidió que el esfuerzo del municipio "sea valorado y acompañado con responsabilidad".