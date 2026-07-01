Córdoba: lo multaron por arrojar basura con su camioneta Toyota en un baldío

La Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Economía Circular de la Municipalidad de Córdoba, sancionó al propietario de una camioneta Toyota que arrojaba residuos en forma indebida en un terreno baldío del sur de la ciudad.

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Dónde arrojó los residuos el conductor de la camioneta Toyota

Los inspectores municipales corroboraron la situación en avenida Valparaíso al 8.000, a la altura de barrio Villa Rivadavia, y procedieron a labrar la correspondiente acta de infracción, indicaron desde el municipio.

Esto ocurrió en el marco de los periódicos operativos que la Municipalidad desarrolla en los distintos puntos de la Capital.

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Cómo denunciar el arrojo indebido de residuos

Las denuncias pueden realizarse de manera gratuita y anónima por las vías oficiales de la Municipalidad. Estas son: la App Ciudadana, el Instituto de Protección Ambiental y Animal (3512089133 de 8 a 180 o [email protected]) y la Dirección de Higiene Urbana (4285600 internos 7601/01/06 de 7 a 13 o [email protected]).

Desde el municipio señalaron que "los sitios de arrojo clandestino de residuos constituyen un foco de contaminación ambiental" y "favorecen la proliferación de animales, insectos y roedores que se convierten en transporte de plagas y enfermedades diversas, por lo que representan una verdadera amenaza para la salud de los vecinos que habitan en zonas cercanas".

En toda la ciudad de Córdoba rige la prohibición de arrojar desechos de cualquier tipo en estos espacios, así como entregar residuos a recolectores informales. Estas acciones son una falta grave y cualquier ciudadano o empresa podrá ser multada.

Fuente: Municipalidad de Córdoba.

JMP