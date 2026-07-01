Mina Clavero apuesta fuerte al invierno: prepara una gran fiesta, impulsa el turismo bienestar y espera una alta ocupación

Mina Clavero se prepara para recibir una nueva temporada de vacaciones de invierno con una agenda cargada de actividades y una estrategia que busca ir más allá del turismo tradicional. El municipio apuesta a consolidarse como un destino de turismo bienestar, mientras organiza festivales, espectáculos y propuestas gastronómicas para atraer visitantes durante todo julio.

El secretario de Turismo, Alberto Pérez, explicó que el objetivo es ofrecer un calendario que "sea seductor para que la gente elija Traslasierra y Mina Clavero" durante el receso invernal.

El cronograma comenzará el 9 de julio, cuando la ciudad combinará los actos patrios con una propuesta turística.

Además del tradicional desfile, habrá un escenario sobre la costanera con artistas locales, patio gastronómico y distintas actividades abiertas al público para quienes visiten la localidad durante el feriado.

Uno de los eventos centrales llegará el 25 de julio con la Fiesta del Reencuentro, una celebración que recupera un clásico de Mina Clavero de la década del '90.

La propuesta incluirá recitales, feria de artesanos, un nuevo paseo gastronómico y espectáculos musicales de alcance nacional. "El año pasado trajimos a Los Tipitos y hoy la Fiesta del Reencuentro se transformó en un evento que la gente de la zona ya siente como propio", destacó Pérez.

La nueva apuesta: un destino de turismo bienestar

La iniciativa pretende posicionar a la ciudad como un destino de turismo bienestar, aprovechando tanto sus recursos naturales como su historia. "Queremos transformar a Mina Clavero en un destino bienestar", afirmó el funcionario.

Según explicó, la idea recupera los orígenes de la localidad, cuando incluso antes de que existiera el concepto de turismo, visitantes llegaban atraídos por las propiedades atribuidas a las aguas del río Mina Clavero, que en aquella época eran comparadas con las de Francia.

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"Antes la gente llegaba por cuestiones de salud vinculadas a enfermedades como la tuberculosis. Hoy viene buscando desconectarse del estrés y mejorar su calidad de vida", sostuvo.

Como parte de esa propuesta, durante los últimos meses comenzaron a desarrollarse actividades como caminatas, trekking, cabalgatas y recorridos en bicicleta, que finalizan con experiencias de yoga, taichí, elongación y charlas sobre nutrición.

Reservas, consultas y una modalidad que sigue creciendo

Desde el municipio indicaron que las consultas para las vacaciones vienen creciendo y que existe una buena expectativa para el receso invernal. Pérez señaló que durante esta época del año la demanda suele concentrarse en hoteles con mejores servicios de calefacción, aunque las cabañas continúan siendo la opción preferida por muchas familias que buscan contacto con la naturaleza y mayor privacidad.

También reconoció que continúa consolidándose una tendencia que ya se observó durante el verano: las estadías más cortas. "La gente hoy elige quedarse dos o tres días en un lugar y después seguir viaje hacia otro destino", explicó.

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Según indicó, la mejora de las rutas y la cercanía entre los principales destinos turísticos cordobeses favorecen ese tipo de escapadas, especialmente durante los fines de semana largos.

Gas natural: una obra clave para el desarrollo turístico

En paralelo a la temporada invernal, Mina Clavero espera el inicio de una obra considerada estratégica para su crecimiento. El secretario de Turismo confirmó que ya fue licitada la primera etapa de la red de gas natural en el sector céntrico de la ciudad y que los trabajos comenzarían después de julio.

"La llegada del gas natural va a marcar un antes y un después para Mina Clavero", aseguró. El funcionario destacó que la infraestructura permitirá mejorar la prestación de servicios, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, un aspecto considerado clave para fortalecer la competitividad del destino turístico durante todo el año.