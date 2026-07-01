El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 1 de julio

Este miércoles 1 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.450 pesos y cotiza a 1.500 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.450.

- Venta: $1.500.

Dólar Blue

- Compra: $1.499

- Venta: $1.531.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.517,68 para la compra, y $1.519,41 para la venta.

Este miércoles 1 de julio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.450.

- Venta: $1.510.

ICBC

- Compra: $1.435.

- Venta: $1.495.

Banco Supervielle