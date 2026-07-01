Un temblor de 4 grados de magnitud sacudió este miércoles a Córdoba a la 01.34, informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Temblor sacudió a Córdoba y se sintió en distintos puntos de la provincia

Temblor en Córdoba

El epicentro estuvo ubicado a 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela.

La profundidad fue de 11 kilómetros, la latitud de -30.601 y la longitud de -64.58.

Intensidad

El organismo precisó que fue de intensidad III a IV (lo perciben algunas personas en reposo y objetos colgantes oscilan.) en Cruz del Eje y Deán Funes.

El INPRES señaló que fue de intensidad III (lo perciben algunas personas en reposo) en Villa de Soto y Capilla del Monte.

Además fue de intensidad de II a III (sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios) en Villa Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores, Villa del Rosario y ciudad de Córdoba.

Los usuarios de las redes sociales publicaron mensajes esta madrugada en los que advirtieron que habían percibido el movimiento sísmico. Algunos de ellos habían sido despertados por el fuerte temblor.

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Otro temblor

Un temblor de 2,7 grados de magnitud sacudió el domingo pasado a Córdoba a las 23.55, informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).