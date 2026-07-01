Hijo del primer japonés que llegó a la Argentina: la historia de Armando King

Armando Valentín King fue uno de los personajes más singulares de la historia de Córdoba. Vivió durante décadas en barrio General Paz y alcanzó notoriedad nacional por su actividad como radiestesista y rabdomante, una práctica que, según sus seguidores, permitía detectar agua, minerales, objetos e incluso personas mediante el uso de un péndulo o una varilla.

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Su historia comenzó antes de su nacimiento. Su padre, Maquino Kinzo, fue el primer japonés que llegó a la Argentina, en 1886, y dos años después se radicó en Córdoba. Proveniente de Okinawa y con experiencia como samurái, hablaba inglés gracias a un viaje desde Liverpool, lo que le permitió incorporarse a los talleres ferroviarios instalados en la ciudad.

Al establecerse en Córdoba adoptó el nombre de Miguel King y formó una familia junto a Amalia Rodríguez. El matrimonio tuvo tres hijos: Roger, Pedro y Armando Valentín, quien nació el 14 de febrero de 1902, día de San Valentín.

Con el paso de los años, Armando descubrió sus habilidades en la radiestesia tras conocer al capitán británico Boothby, quien visitó una mina de oro en San Ignacio de Punilla donde King trabajaba como administrador. A partir de entonces comenzó a desarrollar esa práctica y ganó reconocimiento en distintos puntos del país.

Qué es la radiestesia

La radiestesia es una práctica que sostiene que algunas personas pueden detectar agua subterránea, minerales, objetos o determinadas energías mediante el uso de instrumentos como un péndulo o una varilla. Aunque no cuenta con respaldo científico, durante gran parte del siglo XX fue ampliamente utilizada y muchas personas recurrían a radiestesistas para distintos tipos de búsquedas.

Entre los trabajos por los que fue convocado se encontraba la búsqueda de agua para obras de infraestructura, como el conocido tanque construido por la familia Petrini en barrio Maipú. También fue consultado para localizar vehículos robados y colaborar en distintos casos de desapariciones.

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Uno de los episodios más recordados fue su participación tras la tragedia de los rugbiers uruguayos en la Cordillera de los Andes, ocurrida en 1972. Según los relatos de la época, el padre de uno de los jóvenes recurrió a King, quien señaló que el muchacho había fallecido y marcó aproximadamente el lugar donde se encontraba el avión siniestrado. También fue convocado en la búsqueda del cuerpo del expresidente Pedro Eugenio Aramburu, secuestrado en 1970, lo que consolidó aún más su fama como radiestesista.

Armando Valentín King falleció en 2002, a los 100 años. Gran parte de su vida transcurrió en barrio General Paz, donde quedó asociado a una historia que combina inmigración, creencias y algunos de los episodios más llamativos de la historia argentina.