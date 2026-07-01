Horror en Villa María: una madre contó cómo hallaron a su hijo secuestrado y torturado en un charco de sangre

Un joven de 21 años permanece internado con graves lesiones luego de haber sido secuestrado y torturado durante varias horas en una vivienda de barrio La Calera, en Villa María. La investigación ya tiene cuatro detenidos, mientras la familia asegura que hubo más involucrados y reclama que todos sean identificados.

Según reconstruyó El Doce a partir del testimonio de la madre de la víctima, todo salió a la luz luego de un incendio registrado en la casa donde el joven permanecía retenido. Carlos Beltrán había salido el sábado por la noche para asistir a un cumpleaños.

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De acuerdo con el relato de su madre, luego fue invitado a otra vivienda, donde habría comenzado el calvario.

"Al otro día no aparece, lo busco por todos lados", recordó Mónica sobre las horas de desesperación que atravesó la familia mientras intentaba localizarlo.

La situación cambió al mediodía del domingo, cuando una pareja llegó hasta su casa para advertirles que Carlos estaba cautivo. "Por favor, hay un lugar donde está tu hijo. Lo tienen secuestrado, lo daban por muerto ya", relató la mujer que le dijeron antes de indicarles el domicilio.

A partir de ese aviso, familiares fueron hasta la vivienda y encontraron una escena que, según describió la madre, era desgarradora.

"Más muerto que vivo"

Mónica aseguró que su hijo fue sometido a una brutal golpiza durante varias horas. "Le cortaron los dedos, la cabeza, la cara toda desfigurada, todo el cuerpo con fierros le habían pegado", afirmó.

La principal hipótesis es que la agresión comenzó cuando intentaron robarle el teléfono celular y el joven se resistió.

Según pudo reconstruir la familia con el propio relato de la víctima, tras ese episodio fue encerrado y comenzó el ataque. Además, la mujer sostuvo que otros jóvenes intentaron ayudarlo, pero fueron intimidados por los agresores. "Muchos de los chicos quisieron sacarlo y no lo dejaban, estaban amenazados", denunció.

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"Estaba en el fondo de la casa, en un charco de sangre, más muerto que vivo", expresó.

Permanece en terapia intensiva

Beltrán fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Pasteur, donde continúa internado en terapia intensiva.

"Está internado con bastantes lesiones en la cabeza, psicológicamente mal. Es algo bárbaro lo que ha pasado", sostuvo. Pese a la gravedad del cuadro, indicó que el joven permanece estable mientras continúa siendo evaluado por los médicos.