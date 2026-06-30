A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 30 de junio

El dólar blue hoy cerró este 30 de junio a un valor en el mercado de $1.490 para la compra y $1.510 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 30 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 30 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta.

Consultoras prevén que la inflación de junio perforará el 2% impulsada por la baja de los alimentos

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 30 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 30 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.509,60 para la compra y $1.511,20 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 30 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 30 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 30 de junio a $1.554,90 para la compra y $1.555,30 para la venta.

Por qué solo hubo mejora del bienestar económico en la primavera de 2024

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 30 de junio a $1.950 como referencia de dólar.

Mercado laboral: dónde estarán las mayores oportunidades de empleo en los próximos meses

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 30 de junio en $1.552,18 para la compra y $1.554,94 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 429 puntos básicos este martes 30 de junio.