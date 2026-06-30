Un nuevo mes finaliza y con ello aparece la incertidumbre por conocer el dato inflacionario mensual. Para junio, distintas consultoras anticipan una desaceleración respecto a mayo y ya la ubican por debajo del 2%. La baja en el precio de los alimentos habría empujado el índice para abajo.

El dólar abre la rueda a 1500 pesos y termina junio con 5% de aumento en su cotización

Para el sexto mes del año se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se ubique entre el 1,8% y el 1,9%, llegando a niveles no vistos desde julio de 2025. La desaceleración en los precios de alimentos y bebidas, con variaciones semanales que oscilaron entre el 0% y el 0,2% explicarían esta merma.

Es importante recordar que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaba inicialmente que el IPC del sexto mes del año se ubicaría en 2,1%, con expectativas de perforar el piso del 2% recién en agosto.

Que dicen las consultoras

La consultora EconViews registró una suba del 0,2% para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados en la 4ta semana de junio. Destacaron que durante la última semana del mes, los mayores aumentos se dieron en el rubro embutidos (+2,6% en promedio), mientras que el segmento de bebidas cayó -0,8%. De esta manera, informaron que el acumulado de las últimas cuatro semanas alcanzó el 1,1%.

Por otra parte, la consultora Analytica reportó que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% durante la cuarta semana de junio. El promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. Así, para el IPC de junio, Analytica proyectó una suba del 1,8%. Dentro del análisis de las últimas cuatro semanas, sobresalió el aumento de verduras (+5,3%) y de aguas, gaseosas y jugos (+2,4%). Carnes y derivados se ubicaron entre los rubros de menor incremento, con una variación de 0,7%, mientras que señaló bajas en pescados y mariscos (-1,9%) y en frutas (-2,3%).

Desde LCG advirtieron que durante la cuarta semana de junio los precios de alimentos y bebidas no registraron aumentos en promedio. Frente a ello, el promedio mensual de las últimas cuatro semanas arrojó una inflación de 1,5%, lo que representó una baja de 0,4 p.p. frente al mes anterior.

Además, identificaron un incremento del 1,7% en verduras y de 0,9% en bebidas, compensado por una merma en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%). Además, el informe destacó que la dispersión de precios y la presencia de valores extremos resultaron inferiores a las observadas la semana previa, lo que contribuyó a la estabilidad del índice.

Por último, desde EcoGo analizaron que durante la tercera semana de junio los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,3%. Así, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 1,4% para junio. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,6%), la inflación del rubro alimentos esta proyectada en 1,5%. ​​Con todas las categorías relevadas, la consultora anticipa que la inflación general estaría en torno al 1,9% mensual.

En mayo la inflación fue del 2,1%

La inflación de mayo se ubicó en 2,1% mensual, de acuerdo con lo informado por el INDEC. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó al porcentaje más bajo desde septiembre de 2025. La variación interanual fue del 33,2% en el total nacional. En lo que va del año, el IPC acumula una suba de 14,7%.

Durante ese mes, los precios Estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de las Verduras compensado por la caída en Frutas. Le siguen Regulados (2,4%) por el aumento en combustibles, electricidad y agua; y los precios del IPC Núcleo (1,9%) tuvieron subas vinculadas a Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.

La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (3,4%) como consecuencia del aumento en servicios de telefonía. La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,9%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

FN / lr