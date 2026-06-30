martes 30 de junio de 2026
ECONOMIA
Alivio inflacionario

Consultoras prevén que la inflación de junio perforará el 2% impulsada por la baja de los alimentos

Las estimaciones privadas ubican el IPC entre 1,8% y 1,9%, por debajo del 2,1% registrado en mayo. La estabilidad y las bajas en algunos rubros de alimentos explican la desaceleración, que podría llevar al índice a su nivel más bajo desde julio de 2025.

Inflación - Alimentos - Mercado - Consumo 05052026
Inflación - Alimentos - Mercado - Consumo | NA
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Un nuevo mes finaliza y con ello aparece la incertidumbre por conocer el dato inflacionario mensual. Para junio, distintas consultoras anticipan una desaceleración respecto a mayo y ya la ubican por debajo del 2%. La baja en el precio de los alimentos habría empujado el índice para abajo.

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Para el sexto mes del año se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se ubique entre el 1,8% y el 1,9%, llegando a niveles no vistos desde julio de 2025. La desaceleración en los precios de alimentos y bebidas, con variaciones semanales que oscilaron entre el 0% y el 0,2% explicarían esta merma.

Es importante recordar que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaba inicialmente que el IPC del sexto mes del año se ubicaría en 2,1%, con expectativas de perforar el piso del 2% recién en agosto.

Que dicen las consultoras

La consultora EconViews registró una suba del 0,2% para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados en la 4ta semana de junio. Destacaron que durante la última semana del mes, los mayores aumentos se dieron en el rubro embutidos (+2,6% en promedio), mientras que el segmento de bebidas cayó -0,8%. De esta manera, informaron que el acumulado de las últimas cuatro semanas alcanzó el 1,1%.

Grafico 30062026

Por otra parte, la consultora Analytica reportó que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% durante la cuarta semana de junio. El promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. Así, para el IPC de junio, Analytica proyectó una suba del 1,8%. Dentro del análisis de las últimas cuatro semanas, sobresalió el aumento de verduras (+5,3%) y de aguas, gaseosas y jugos (+2,4%). Carnes y derivados se ubicaron entre los rubros de menor incremento, con una variación de 0,7%, mientras que señaló bajas en pescados y mariscos (-1,9%) y en frutas (-2,3%).

Analytica 30062026

Desde LCG advirtieron que durante la cuarta semana de junio los precios de alimentos y bebidas no registraron aumentos en promedio. Frente a ello, el promedio mensual de las últimas cuatro semanas arrojó una inflación de 1,5%, lo que representó una baja de 0,4 p.p. frente al mes anterior.

Además, identificaron un incremento del 1,7% en verduras y de 0,9% en bebidas, compensado por una merma en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%). Además, el informe destacó que la dispersión de precios y la presencia de valores extremos resultaron inferiores a las observadas la semana previa, lo que contribuyó a la estabilidad del índice.

Grafico 30062026

Por último, desde EcoGo analizaron que durante la tercera semana de junio los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,3%. Así, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 1,4% para junio. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,6%), la inflación del rubro alimentos esta proyectada en 1,5%. ​​Con todas las categorías relevadas, la consultora anticipa que la inflación general estaría en torno al 1,9% mensual.

En mayo la inflación fue del 2,1%

La inflación de mayo se ubicó en 2,1% mensual, de acuerdo con lo informado por el INDEC. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó al porcentaje más bajo desde septiembre de 2025. La variación interanual fue del 33,2% en el total nacional. En lo que va del año, el IPC acumula una suba de 14,7%.

Durante ese mes, los precios Estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de las Verduras compensado por la caída en Frutas. Le siguen Regulados (2,4%) por el aumento en combustibles, electricidad y agua; y los precios del IPC Núcleo (1,9%) tuvieron subas vinculadas a Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.

La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (3,4%) como consecuencia del aumento en servicios de telefonía. La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,9%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

FN / lr

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