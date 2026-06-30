Canasta básica: en mayo una familia correntina necesitó más de $1,1 millones para no ser pobre

El costo de vida en los barrios populares de Corrientes mantiene una brecha crítica respecto de los ingresos promedio de los hogares. Durante el mes de mayo, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños requirió un ingreso neto de $1.155.822,50 para acceder a la Canasta Básica Total (CBT) y evitar caer por debajo de la línea de pobreza.

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En tanto, el mismo núcleo familiar precisó reunir $513.698,89 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y superar la línea de indigencia.

Los datos se desprenden del último informe del Índice Barrial de Precios (IBP), un muestreo estadístico desarrollado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi).

El relevamiento de campo, que monitorea el valor real de los 57 productos que componen la canasta oficializada por el INDEC, se ejecutó de forma directa en más de 300 comercios de cercanía distribuidos en cinco localidades de la provincia: Corrientes Capital, Empedrado, Goya, Santa Rosa y Curuzú Cuatiá.

El indicador de mayo reflejó una particularidad: una leve disminución mensual del -3,72% en el costo de ambas canastas respecto al mes anterior. No obstante, desde la dirección del organismo aclararon que esta desaceleración puntual no revierte la presión inflacionaria de fondo en el bolsillo de los consumidores locales.

Variación interanual y la suba silenciosa del almacén

Al analizar el comportamiento a mediano plazo, la trayectoria del costo de vida muestra signos de consolidación. La variación anual entre mayo de 2025 e igual mes de 2026 arrojó una suba del 19,25% en la CBT, lo que se traduce en un incremento neto de $186.545,69 para cubrir servicios y bienes esenciales.

Por su parte, la canasta de alimentos (CBA) anotó un alza interanual del 20,84%, demandando desembolsos adicionales por $88.577,48 en comparación con el año pasado. El indicador acumulado para el primer tramo del año se posicionó en un 9,24%.

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La directora del ISEPCi Corrientes, Silvana Lagraña, aportó precisiones sobre el comportamiento interno de los precios en las góndolas barriales. A pesar de que los promedios generales de los rubros mostraron bajas estacionales —la verdulería retrocedió un -7,63%, el almacén un -3,29% y la carnicería un -2,19%—, el interior del sector de almacén registró subas exponenciales en artículos de consumo masivo diario.

Entre los productos con mayores incrementos mensuales se destacaron la soda con un 18,75%, las gaseosas con un 13,04%, los caldos en cubos con un 12,00%, la manteca con un 11,11% y el azúcar con un 7,69%.

Endeudamiento familiar y caída del consumo real

“El acumulado en lo que va del año continúa impactando negativamente en la economía familiar, porque sigue creciendo la brecha entre los incrementos en ingresos de los hogares y los costos de bienes y servicios”, alertó Lagraña.

Desde el instituto manifestaron su preocupación por un fenómeno social que se agudiza en el conurbano correntino: la creciente necesidad de recurrir a herramientas financieras para la subsistencia básica.

“Vemos con gran alarma la situación de endeudamiento de las familias que utilizan créditos o préstamos para llegar a fin de mes. Datos del ISEPCi Nacional confirman que más de 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar sus deudas”, graficó la especialista.

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Esta pérdida sostenida del poder adquisitivo derivó en una profunda modificación de las pautas de consumo en los hogares, forzando la sustitución o eliminación directa de prestaciones vinculadas a la salud, educación, conectividad y recreación.

Lagraña citó un análisis del director nacional del centro de investigación, Isaac Rudnik, para contextualizar la recesión del consumo: “Si miramos solo el dato de mayo, el resultado no sería significativo. Sin embargo, se observa una tendencia negativa que se viene arrastrando desde mayo del año pasado. En este desagregado, lo más preocupante es el descenso continuo del consumo de alimentos, reflejado en la baja de ventas que, según la CAME, llega al -3,7% en lo que va de 2026”.

El escenario de retracción comercial fue ratificado por las planillas del INDEC, que marcaron una contracción del 5,1% en las ventas de grandes superficies y supermercados, evidenciando que la crisis de consumo golpea de igual forma a los comercios de barrio y a las multinacionales del sector.