El dólar oficial en el Banco Nación abrió este martes 30 de junio a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de $ 5 con relación al último cierre y marcando su precio más alto desde el 5 de enero pasado. Vale señalar que la divisa oficial no llegaba a ese precio desde principios de noviembre de 2025.

Entre los factores que explican por qué el dólar minorista llegó a ese nivel este 30 de junio los analistas señalan varios elementos combinados. Por un lado, el pago de la primera cuota del aguinaldo pudo haber generado una mayor demanda estacional de divisas, típica de esta parte del año. A eso se sumó, según señalaron distintos analistas, un fuerte aumento de las posiciones abiertas en el mercado de dólar futuro, una señal de mayor cobertura cambiaria. Además, el Banco Central redujo el ritmo de compras de divisas en el mercado, lo que también fue leído como un dato relevante por los operadores.

En tanto, la divisa paralela se vende a $1.490 para la compra y $1520 para la venta. El dólar mayorista se ubica en $1.472,50 y $1.481,50, en ambas puntas. y el dólar MEP también trepa a $1510, al tiempo que el Contado Con Liquidación (CCL) opera en niveles de $ 1.554,73 y el dólar Tarjeta a $1943,50

De sostenerse hasta el cierre de las operaciones este valor del dólar oficial significa un alza de 5% en junio, una variación muy superior a la inflación que se estima por debajo de 2%. Este crecimiento dejó en rojo las operaciones de carry trade en pesos.

Chau al carry trade en pesos

En la mirada de Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, la suba que experimentó el dólar en junio le puso un freno al carry trade, la estrategia financiera más lucrativa del año. "Con un avance acumulado del 4,9% en junio que llevó la cotización mayorista a $1.477, las inversiones en pesos sufrieron su primera pérdida mensual desde los comicios bonaerenses de 2025. Para contener la presión cambiaria sin sacrificar reservas, el Banco Central apeló fuertemente a la venta de futuros y bonos atados al dólar, mientras que el ritmo de compra de divisas mostró una desaceleración. A pesar del impacto en las expectativas inflacionarias y de importación, el Gobierno de Javier Milei respira aliviado: en lo que va de 2026 el tipo de cambio oficial apenas sube un 1,4%, muy por debajo de la inflación acumulada del 14,7%, y cotiza un 18% debajo del techo de la banda cambiaria. Esta corrección controlada absorbe además un escenario externo adverso, marcado por la tregua en Medio Oriente, el desplome del petróleo y la devaluación del real brasileño", señaló.

Los movimientos del dólar mayorista durante junio 2026

La divisa mayorista trepó $4,50 y finalizó la rueda en $1.481,50. Con esta escalada, el tipo de cambio oficial tocó su nivel más alto desde noviembre de 2025. El avance mensual superó el 5%, consolidando el mayor incremento en casi un año. La suba responde a una menor liquidación del agro y a la presión estacional por el pago de aguinaldos. También influyó la firmeza global del dólar por la postura rígida de la Reserva Federal. A nivel local, el mercado minorista acompañó la tendencia. El Banco Nación vendió la divisa a $1.495, mientras que el dólar tarjeta se mantuvo firme en $1.943,50. En el ámbito bursátil, el MEP cotizó a $1.509,87 y el contado con liquidación operó en $1.546,75. Pese a la racha alcista de los últimos meses, el valor actual todavía se mantiene lejos del techo de las bandas cambiarias fijado en $1.805,38. Analistas técnicos asocian esta suba a una corrección rezagada frente a la inflación acumulada y al desarme de posiciones en pesos.

El Gobierno logró asegurar los pagos de deuda de julio

La Secretaría de Finanzas captó otros USD 100 millones mediante la segunda vuelta del Bonar 2028 y, con esa operación, completó el cupo total de USD 2.000 millones previsto para este bono. La licitación mostró una fuerte demanda, con ofertas por USD 668 millones, y convalidó una tasa nominal del 7,56%.

El ingreso de estos fondos le permite al Palacio de Hacienda garantizar el pago de USD 4.200 millones a bonistas privados, previsto para el próximo 9 de julio. De este modo, el equipo económico evitará activar los avales por USD 2.550 millones de organismos internacionales y podrá preservar ese colchón financiero para los vencimientos de 2027.

En paralelo, el Tesoro consiguió un canje de deuda en pesos con una adhesión del 81%, lo que liberó cerca de $3 billones al circuito financiero local. Analistas privados destacaron el resultado de la colocación, aunque advirtieron que el Gobierno deberá seguir de cerca la evolución de las tasas oficiales y del frente cambiario durante la segunda mitad del año.

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