Licitación de deuda: el Tesoro logró un rollover de 81% y liberará $3 billones al mercado

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de deuda de este viernes 26 de junio se adjudicaron $13,22 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $14,93 billones.

Con vencimientos por $16,2 billones, significa un rollover de 81,26% sobre los vencimientos, con lo cual se inyectan unos $3 billones al mercado.

Desde PPI señalaron que "este resultado se alcanzó con tasas superiores a las del mercado secundario a lo largo de prácticamente todo el menú de instrumentos.

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Salvador Vitelli, de Romano Group, comentó que el 30 de junio habrá inyección de liquidez por $3,05 billones. "La lici salió bastante a mercado, con una gran 3 títulos explicando casi el 80% del financiamiento: S13N6, TML27 y TXMD9. Esta última principalmente hizo volar la duration promedio ponderada siendo de 20 meses, un nuevo máximo".

Para el economista, se trataba de una licitación desafiante "en un contexto de tasa algo más picante y FX que venia de subir 5% MTD. Liberan bastantes pesos, veremos como se acomodan las tasas. No hubo gran apetito por dollar-linked".

Para Martín de la Fuente, de Buenos Aires Valores, se trató de una buena licitación para el Tesoro en un escenario adverso, tanto por el nivel de los vencimientos como por la dinámica de tipo de cambio y tasas.

"El Tesoro encaraba la licitación con un mercado que mostraba síntomas de liquidez acotada, razón por la cual vemos acertada la decisión de no rollear el 100% de los vencimientos y dejar pesos en el mercado. Pese a dicho contexto, logró estirar la duracion a tasas razonables y alivianar el mercado de pesos que en las últimas ruedas mostró cierto estrés en las tasas overnight", agregó.

Resultado de la licitación

LECAP/BONCAP a:

13/11/26 (S13N6) - $4,18 billones 2,10% TEM, 28,32% TIREA.

CER a:

- 29/10/27 (TZXO7) $0,47 billones a 6,47% TIREA.

- 31/3/28 (TZXM8) $0,2 billones a 8,09% TIREA.

- 15/12/28 (TZXD8) $1,48 billones a 8,41% TIREA.

TAMAR a:

30/7/27 (TML27) $2,43 billones con un margen de 5.40%.

CER/TAMAR 14/12/29 (TXMD9) - $3,77 billones 9.16% TIREA TAMAR, 6.27% TIREA CER.

Dólar Linked a:

- 31/8/26 (D31G6) – $0,57 billones a 6,41% TIREA.

- 15/12/28 (TZVD8) – $0,12 billones a 8,57% TIREA.

Hard Dólar a: 31/10/28 (AO28) – USD 266 millones a 7.83% TIREA (7.56% TNA).

Finanzas recordó que este lunes 29 de junio hasta las 13 se realizará la segunda rueda de los bonos AO28 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de US$ 100 millones.

LM