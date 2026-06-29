La actividad económica cayó 1,5% en abril según el INDEC

La actividad económica en abril cayó 1,5% mensual y subió 1,6% en la comparación interanual (i.a.). En tanto, el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Se trata del tercer número negativo en 2026, luego de las caídas de enero (-0,9%) y febrero (-2,7%). En marzo, la actividad creció 3,5%. En el acumulado de los cuatro meses del año, la actividad económica presenta un alza del 2,1% respecto al acumulado de igual período del año anterior.

Actividad económica: el análisis rubro por rubro

Con relación con abril de 2025, siete de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales. Se destacaron Explotación de minas y canteras (17,1% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,9% i.a.).

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,9% i.a.) fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Explotación de minas y canteras (17,1% i.a.). La suma de estos sectores aportó 1,8 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

Por su parte, ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-28,4% i.a.). Este sector junto con Industria manufacturera (-2,9% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2% i.a.) le restaron 0,9 p.p. a la variación interanual del EMAE.

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