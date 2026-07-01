WhatsApp: cómo reservar el nombre de usuario en la aplicación de mensajería

El especialista en ciberseguridad Rodrigo Álvarez explicó los cambios en WhatsApp que ya permite la opción de hacer la reserva de un nombre de usuario para identificarse, sin necesidad de compartir el número de teléfono celular.

“Este cambio que hace WhatsApp era necesario, de hecho consideramos los que estamos trabajando en lo que es privacidad y seguridad, que es uno de los cambios más importantes que hizo WhatsApp en su modelo de negocio”, explicó.

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Por qué es importante el nombre de usuario en WhatsApp

“Todas las redes sociales que compiten dentro del grupo de apps de mensajerías ya tienen la opción de no mostrar el número de teléfono a a los terceros que nos vinculen. Por ejemplo, Telegram, Signal, Session, que son las apps competencias de WhatsApp, desde hace muchos años ya habían incorporado esta opción”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Dentro del modelo de meta, que sería la empresa que está detrás de WhatsApp, junto con Instagram y Facebook, lo que están buscando es proteger al usuario, al usuario de WhatsApp, porque el número de teléfono en definitiva termina siendo una especie de DNI digital en el que vincula un usuario junto con el dispositivo, lo vincula a un número de teléfono, y eso en los últimos años ha sido motivo para realizar estafas”, precisó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Entonces, entendiendo que una de las modalidades principales de robar cuentas de WhatsApp para luego suplantar identidad y llevar adelante una estafa, fue el número de teléfono, o sea, que cualquiera pueda poner el número de teléfono en otro dispositivo y a partir de ahí llevar adelante la estafa, era necesario que el usuario empece a tener un poco más de privacidad y seguridad de su entorno, y plantean ahora tener un nombre de usuario”, detalló.

Además señaló que “es bastante simple cambiarlo y es necesario justamente para cuidar nuestra información”. “El nombre de usuario uno lo puede elegir en base a lo que quiera mostrar de cada uno. No necesariamente tengo que poner mi nombre y mi apellido. Sería como en Instagram que algunos ponen algo aleatorio, algo tal vez que le gusta”, puntualizó.

Y después completó: “Lo que va a pasar a partir del momento que cambies la forma de mostrarte es que cuando te agreguen o cuando vos agregues a alguien, va a quedar en WhatsApp solo con el nombre de usuario. Un nuevo usuario. Todo lo que ya tenés va a estar tal cual está ahora”.

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Cómo reservar el nombre de usuario en WhatsApp

“Cada usuario tiene que vincular el nombre que quiera, es bastante simple. El usuario tiene que ingresar a la aplicación, ir a Ajustes, tanto en sistema operativo Android o iOS. Van a Ajustes, van a Cuenta, y dentro de las opciones de cuenta, sobre la mitad más o menos de la lista de opciones que da, hay una que dice Nombre de usuario. Ahí hacemos clic, y dentro de esa opción hay toda una guía. Es bastante intuitivo, nos da la opción de poner un nombre, elegir un nombre”, instruyó Álvarez.

También recordó que “van a tener prioridad las personas que tienen algún tipo de exposición pública o mediática” como “músicos, futbolistas, artistas, periodistas, que estén verificados, que tengan la verificación de WhatsApp o de Meta”.

“En realidad van a tener prioridad para proteger su nombre, justamente por una cuestión de exposición pública, y también porque van a aparecer los vivos que van a querer reservar nombres de personalidades o de artistas, y tal vez después la quieran vender, como ha pasado con los .com en los años 90. Entonces, para evitar eso, le dan prioridad primero a personalidades del mundo de espectáculo y demás, y luego a los usuarios comunes”, remarcó.

“Una vez que lo reservamos, o sea, que ponemos el nombre de usuario, ponemos activar y ya está. Es más, después lo podemos editar si queremos. Y tiene una ventaja también, una ventaja en cuanto a seguridad, y esto es más para proteger a los más jóvenes, a los más pequeños, esos niños y niñas, adolescentes que usan dispositivos móviles, que han sido contactados por WhatsApp para acosarlos digitalmente, ahora va a tener un PIN de seguridad, un código numérico de cuatro dígitos”, prosiguió en su explicación.

“Si el usuario tiene activada la seguridad con el PIN, solamente van a poder escribirle si tiene ese PIN. Si yo te quiero escribir a vos y vos lo tenés con seguridad y yo no tengo el PIN numérico, no te voy a poder escribir. Solamente yo después le voy a poder escribir a la persona si considero que esa persona es de confianza. Si no, no me puede mandar nada”, cerró Álvarez.