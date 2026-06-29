WhatsApp habilita nombres de usuario y dejará de exigir el número de teléfono

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp inició de manera formal el despliegue de una de las actualizaciones más trascendentales de su historia reciente al permitir que los usuarios adopten un nombre de usuario único para identificarse dentro de la plataforma. La medida, confirmada a través del blog corporativo de la compañía, busca eliminar la obligación de compartir el número de teléfono celular para entablar una conversación.

Según detalló el informe oficial de la firma tecnológica, el proceso de implementación global se desarrollará de forma progresiva durante los próximos meses. Sin embargo, las autoridades de la aplicación dispusieron que a partir de esta semana se encuentre habilitada la fase inicial de reserva de credenciales para un grupo seleccionado de cuentas a nivel internacional.

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Cómo funcionará la nueva dinámica de WhatsApp con el nombre de usuario

La nueva herramienta estructural modificará radicalmente la interacción en entornos digitales. La empresa perteneciente al conglomerado Meta especificó que cada persona tendrá la libertad de seleccionar un identificador exclusivo que no requerirá coincidir con los perfiles utilizados en otras redes sociales, priorizando la autonomía del usuario.

"A veces, solo quieres chatear sin tener que dar tu número", argumentó la aplicación de mensajería en su comunicado de presentación. La meta central de este cambio de paradigma es garantizar que el servicio sea aún más privado, ofreciendo una capa de seguridad adicional frente a contactos desconocidos o interacciones comerciales temporales.

Para evitar situaciones de acoso o Spam, los desarrolladores diseñaron un mecanismo de validación complementario denominado clave de nombre de usuario. Mediante este protocolo, cualquier cuenta que intente iniciar un diálogo por primera vez con un usuario bajo esta modalidad necesitará introducir un código numérico específico provisto por el titular.

En concordancia con las políticas de privacidad reforzadas, la plataforma ratificó que no existirá ninguna pestaña destinada a la exploración o sugerencia de perfiles públicos. De este modo, los internautas se verán obligados a conocer la denominación exacta y precisa de la otra persona para poder iniciar un canal de chat por primera vez.

Para evitar situaciones de acoso o Spam, los desarrolladores diseñaron un mecanismo de validación complementario denominado clave de nombre de usuario

La reserva de nombres para empresas y el método de configuración

La planificación de WhatsApp contempla un apartado prioritario para el sector corporativo, comercial y de generación de contenido. El informe técnico de las agencias asociadas determinó que los creadores de contenido, marcas registradas y organizaciones civiles tendrán el derecho legal de reclamar el nombre exacto que ya poseen verificado en otras plataformas de comunicación.

La fase de reserva anticipada se gestiona directamente desde la interfaz móvil de la aplicación. Los usuarios habilitados durante esta primera etapa deben ingresar al menú correspondiente a la secuencia de comandos localizada en Ajustes, luego Cuenta y finalmente Nombre de usuario, donde se centraliza la configuración.

Con el objetivo de agilizar el trámite ante la alta demanda global de combinaciones alfanuméricas, la empresa habilitó de forma simultánea un generador automático de nombres. Este asistente virtual está diseñado para sugerir alternativas viables y disponibles en tiempo real en caso de que la opción primaria elegida por el usuario ya se encuentre registrada por un tercero.

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Una vez que la funcionalidad se encuentre plenamente operativa y desplegada en la totalidad de los dispositivos del mercado, la interfaz de mensajería modificará su visualización por defecto. Cuando se reciba una notificación de una persona que utilice este sistema, la pantalla del teléfono inteligente mostrará el alias elegido en lugar de los dígitos telefónicos.

API/MSS