Armó una red de voluntarios que busca combatir la soledad de la gente usando WhatsApp

A veces correr ayuda a idear cosas buenas. Un buen ejemplo de eso es lo que le pasó a Juan Pablo Villani un día del 2019, mientras corría por los bosques de Palermo. Por esos días, Juan Pablo atravesaba una etapa personal difícil tras su separación. Y mientras corría, vio unos afiches de una campaña de prevención del suicidio que mostraba fotos publicadas en redes sociales por jóvenes que, al poco tiempo, se quitaron la vida. Las imágenes, claro, lo impactaron. “Ahí pensé cómo podía hacer algo que ayudara a la gente con algún problema de salud mental”, le contó a PERFIL.

Años más tarde, su idea terminaría convirtiéndose en una de las mayores redes de contención emocional en español: “Aquí estoy, Chat”.

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Su iniciativa fue simple: hacer una red de escucha a través de textos de WhatsApp. Pero del otro lado de la pantalla no hay una inteligencia artificial ni un bot programado para responder automáticamente. Los que leen y contestan los mensajes de WhatsApp son personas, voluntarios entrenados que ofrecen una escucha emocional, gratuita y anónima. Proceso que, además, está supervisado por profesionales de la salud mental.

“El objetivo no es que la gente haga terapia online ni reemplazar un tratamiento psicológico tradicional, sino ofrecer un espacio de contención durante un momento de crisis”, explicó.

Aunque muchos asocian el proyecto con la pandemia, Villani explica que la idea venía gestándose desde antes. Y ayuda a explicar su idea, su trayectoria personal, que combina una impronta muy particular. A los 15 años hizo su primer sitio web y comenzó a ganar algo de dinero. Y a los 18 entró en un seminario católico, donde por cuatro años estudió teología y filosofía. Tras dejarlo, volvió al emprendedurismo tecnológico y llegó a ser el Country Manager de la hoy gigante compañía “Pedidos Ya”. Inquieto, otra vez dejó la corporación y se fue a fundar un nuevo emprendimiento web, esta vez dedicado a la música. Y, en el medio, también estudió counseling. Pero su impronta social original no lo dejó nunca. Y así llegó ese día de 2019, corriendo en Palermo, y enmarcado en el dolor de una separación que dio el puntapié inicial al servicio “Aquí Chat”.



La expansión del servicio



Cuando la pandemia obligó a millones de personas a permanecer aisladas, el proyecto que recién empezaba se encontró con una necesidad social gigante. “Hicimos una convocatoria para reclutar voluntarios y, en días, juntamos a 10 mil interesados. A ese grupo lo capacitamos con expertos. Y como necesidad de acompañamiento emocional durante el aislamiento era infinita; el servicio comenzó a crecer a toda velocidad”, rememoró.

Actualmente, la plataforma cobija unas 150 mil consultas por año a través de cientos de acompañantes entrenados y supervisados por profesionales de la salud mental. Y sus servicios están en casi todos los países de América Latina y en España, siempre dando apoyo gratuito orientado a personas que atraviesan situaciones de angustia, ansiedad, soledad o crisis personales.

Una de las decisiones más llamativas fue optar exclusivamente por conversaciones escritas, sin llamadas ni videollamadas. Villani explica que “el formato de chat nos permite escalar el servicio, supervisar mejor cada interacción y, sobre todo, nos adaptamos a los hábitos comunicacionales de los más jóvenes que -muchas veces- se sienten más cómodos escribiendo que hablando por teléfono.

EMPRENDEDOR SOCIAL Y SERIAL. Juan Pablo Villani, cofundador de este servicio y de sitios como Pedidos Ya.

La apuesta parece estar funcionando. El servicio crece y más de la mitad de las personas que lo utilizan tienen menos de 29 años. Además, más del 70% son mujeres. Y lo mismo pasa con los “escuchadores” que suelen ser mujeres. Justamente, Juan Pablo advierte que los varones representan un desafío: “suelen estar menos predispuestos a expresar públicamente su vulnerabilidad, aunque sí buscan contención cuando encuentran un ámbito de confianza”.

Los motivos de consulta son variados, pero el patrón recurrente son las problemáticas vinculadas a la falta de esperanzas. En esto juegan las relaciones afectivas: rupturas de pareja, conflictos familiares, sentimientos de abandono y soledad son la base de la mayoría de las conversaciones. Los problemas económicos también tienen su peso importante, aunque muchas veces actúan potenciando conflictos personales preexistentes.

Según su cofundador, “más del 90% de quienes completan una conversación aseguran sentirse mejor tras el intercambio. Para medirlo, usamos indicadores de malestar emocional antes y después de cada sesión, que suele durar hasta 50 minutos.

Paradójicamente, en plena expansión de las herramientas de IA, Juan Pablo sostiene que el valor diferencial del proyecto radica en preservar la interacción humana: “la empatía sigue siendo una capacidad difícil de reemplazar”. Incluso se da el caso de que una de cada ocho personas que entran a “Aquí Estoy” llegan derivadas por plataformas de IA.

Ansiedad: qué tipos existen y cómo debe tratarse

El crecimiento tiene sus limitaciones. Según el cofundador, durante el último año no pudimos atender a dos de cada tres personas que entraron, por falta de capacidad operativa. Esa brecha explica por qué la organización está siempre a la búsqueda de nuevos voluntarios y de financiamiento dedicado para ampliarse.

Evidentemente, este sitio muestra que, detrás de cada crisis, la diferencia entre hundirse o volver a intentarlo puede empezar con una frase tan simple: “Acá estoy”.

Argentina frente a la crisis silenciosa de la salud mental

La salud mental se consolidó en los últimos años como una de las principales preocupaciones sociales de la Argentina. Diversos estudios y relevamientos académicos coinciden en señalar un aumento de los cuadros de ansiedad, depresión, estrés crónico y sensación de soledad, especialmente entre jóvenes y adultos mayores.





Los especialistas advierten que la ansiedad se convirtió en uno de los trastornos más frecuentes. Se manifiesta a través de síntomas como preocupación excesiva, insomnio, irritabilidad, dificultades para concentrarse y sensación permanente de alerta.

En paralelo, la depresión continúa siendo una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y afecta a millones de personas cada año. Otro fenómeno que preocupa es el crecimiento de la soledad no deseada. Aunque las redes sociales multiplicaron las posibilidades de conexión digital: numerosos estudios muestran que muchas personas experimentan una disminución de los vínculos significativos cara a cara. Esta situación impacta especialmente en adolescentes, jóvenes y adultos mayores. En ese contexto, pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino uno de los primeros pasos para comenzar a salir de la crisis.