Vacaciones de invierno 2026 en Córdoba: cuándo empiezan, cuándo terminan y qué día vuelven las clases

Cada vez falta menos para las vacaciones de invierno y miles de familias cordobesas ya comienzan a organizar escapadas, viajes y actividades para el receso escolar.

De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Educación de Córdoba, las vacaciones de invierno 2026 se desarrollarán desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de julio, para los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de toda la provincia.

El último día de clases antes del receso será el viernes 3 de julio, mientras que el descanso escolar comenzará oficialmente el lunes 6 de julio.

Con los fines de semana previos y posteriores, muchas familias contarán con un período más amplio para viajar o realizar actividades recreativas.

Cuándo vuelven las clases

El regreso a las aulas está previsto para el lunes 20 de julio, cuando se retomarán las actividades normales en todas las instituciones educativas del régimen común.

Como ocurre cada año, las vacaciones de invierno no serán simultáneas en todo el país. Córdoba forma parte del primer bloque de provincias que iniciarán el receso junto con Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y San Luis.

En tanto, otras jurisdicciones tendrán sus vacaciones entre el 13 y el 24 de julio, mientras que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerrarán el cronograma con un receso que irá del 20 al 31 de julio.

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La organización escalonada busca distribuir el movimiento turístico durante la temporada invernal y evitar una concentración de viajeros en los principales destinos del país.

Cómo sigue el calendario escolar 2026

El ciclo lectivo en Córdoba comenzó el 2 de marzo y finalizará el 18 de diciembre, cumpliendo los 190 días de clases establecidos por el calendario oficial.

Posteriormente, entre el 21 y el 29 de diciembre, se desarrollarán las instancias de exámenes y coloquios previstas para el cierre del año escolar.