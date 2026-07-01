Vacaciones de invierno: cuánto cuesta viajar a los destinos más elegidos por los argentinos

A pocos días del inicio del receso escolar de invierno, los argentinos comienzan a definir sus vacaciones con una premisa cada vez más marcada: encontrar el mejor equilibrio entre precio y calidad. En un escenario de mayor cautela en el consumo, el turismo nacional vuelve a ganar protagonismo, mientras las reservas de último momento se consolidan como una de las principales tendencias de la temporada.

Así lo refleja un informe elaborado por Focus Market para el blog de Educación Financiera de Naranja X, "Hablemos de plata", que analizó los destinos más elegidos por los argentinos y el costo que representa viajar tanto dentro del país como al exterior durante las vacaciones de invierno 2026.

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"De cara a las vacaciones de invierno, se observa una demanda que comienza a moverse, aunque con un consumidor mucho más selectivo y que privilegia la relación precio-calidad. Las reservas en el contexto del Mundial muestran una marcada tendencia a las compras de último momento con destinos favorables al mercado doméstico más que al exterior", explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Bariloche, el clásico que no pierde vigencia

San Carlos de Bariloche continúa encabezando el ranking de los destinos nacionales más consultados para las vacaciones de invierno. Detrás aparecen Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Mendoza, El Calafate, El Chaltén, Salta, Jujuy, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

El relevamiento tomó como referencia un viaje de siete noches para una familia integrada por dos adultos y dos niños de 10 y 12 años, con alojamiento en hotel tres estrellas con desayuno. Viajar a Bariloche en avión demanda este año una inversión de $5.242.004, lo que representa un incremento interanual del 11% respecto de los $4.724.187 registrados en 2025.

En cambio, realizar el mismo viaje en micro cuesta $3.992.207, un 57% más que el año pasado, cuando el paquete ascendía a $2.541.052. De esta manera, el viaje aéreo resulta un 31,3% más caro que hacerlo por vía terrestre.

Cuánto cuesta disfrutar de la nieve

Una vez en Bariloche, el presupuesto continúa creciendo si la familia decide visitar el Cerro Catedral. El ingreso peatonal tiene un valor de $90.000 por persona, un aumento del 150% frente al invierno pasado, mientras que el pase diario para esquiar cuesta $160.000, con una suba interanual del 39%.

A esto se suma el alquiler del equipo de nieve, cuyos valores oscilan entre $68.500 y $94.000 para uno o dos días de uso, dependiendo del equipamiento elegido.

Las clases de esquí también registran fuertes incrementos: parten de $306.000 por una clase de dos horas, con un aumento promedio del 53% respecto de 2025.

Salta, una alternativa más accesible

Entre los destinos del norte argentino, Salta continúa siendo una de las opciones preferidas. El paquete para cuatro personas con vuelo y hotel tres estrellas alcanza los $4.977.730, de los cuales $3.777.153 corresponden a los pasajes aéreos y $1.200.577 al alojamiento.

En tanto, realizar el mismo viaje en micro reduce considerablemente el presupuesto: el costo total desciende a $2.080.577, incluyendo $880.000 en transporte y el mismo valor de alojamiento.

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Brasil sigue liderando entre los destinos internacionales

En materia de turismo internacional, Brasil continúa siendo el país más elegido por los argentinos, especialmente Río de Janeiro, Búzios, Florianópolis y Maceió. También mantienen demanda Santiago de Chile y Puerto Varas, principalmente por los viajes de compras, mientras que los destinos europeos, como Madrid, Barcelona y Roma, pierden participación frente a las opciones regionales y de corta duración.

Para una familia tipo, viajar siete noches a Río de Janeiro implica un gasto total de $7.316.904, compuesto por $4.927.614 en pasajes aéreos y $689.493 en alojamiento, lo que representa un incremento del 48% frente al año anterior. En el caso de Santiago de Chile, el presupuesto asciende a $6.043.795, de los cuales $4.570.400 corresponden a vuelos y $1.473.395 al hotel.

Según Di Pace, el escenario cambiario también comienza a modificar las decisiones de viaje. "El dólar comienza a apreciarse a nivel mundial al igual que el real brasileño y el peso chileno. Esto impacta directamente en los presupuestos para destinos en el exterior. Para muchos argentinos, los destinos domésticos ganan atractivo relativo, especialmente si se combinan con promociones locales. Quienes insistan en salir al exterior deberían priorizar paquetes todo incluido, monitorear el tipo de cambio y anticipar compras", señaló.

Crecen las escapadas de cercanía

El informe también detecta un fuerte crecimiento del turismo de proximidad, impulsado por familias que buscan descansar sin afrontar los elevados costos de unas vacaciones tradicionales. Las escapadas de fin de semana hacia estancias, pueblos turísticos, circuitos gastronómicos, viñedos y destinos rurales cercanos ganan terreno gracias a su menor costo de traslado y a la flexibilidad que ofrecen.

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"Durante estas vacaciones de invierno se consolida una tendencia que ya viene creciendo: las pequeñas escapadas de fin de semana hacia destinos rurales y de cercanía. En un contexto donde las familias administran con mayor cautela su presupuesto, gana terreno el turismo de proximidad, que permite reducir costos de traslado sin resignar experiencias", sostuvo Di Pace.

De esta manera, el informe confirma que el turismo doméstico continúa fortaleciéndose, impulsado por consumidores que ajustan sus presupuestos, comparan precios y priorizan experiencias que ofrezcan un mejor equilibrio entre costo y disfrute.