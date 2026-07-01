“El aguinaldo ya no es para darse un gusto”: seis de cada diez cordobeses lo usarán para pagar deudas

El 60% de los cordobeses destinará el medio aguinaldo al pago de deudas y cuentas pendientes, de acuerdo con un relevamiento realizado por Varianza Consultora sobre 1.500 casos en la provincia de Córdoba. El estudio también muestra que el 71,8% considera que el ingreso rendirá menos que el aguinaldo cobrado en diciembre, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la dificultad para generar ahorro.

WhatsApp: cómo reservar el nombre de usuario en la aplicación de mensajería

En diálogo con Punto a Punto Radio, el director de Varianza Consultora, Sebastián Panero, explicó que los resultados reflejan una tendencia que ya venían observando en mediciones anteriores sobre la economía de los hogares. "Más del 50% de los cordobeses destinaba sus ingresos al pago de cuotas y deudas. Si el sueldo ya se va mayoritariamente en eso, el aguinaldo también termina teniendo ese destino", señaló.

Según el informe, el 29,6% utilizará el aguinaldo para pagar deudas parcialmente y otro 29,6% para ponerse al día con cuentas pendientes. Muy por detrás aparecen otras alternativas como arreglos del hogar o del vehículo (12,5%), ahorro o inversión (9,2%), consumo corriente como supermercado y combustible (7,9%), vacaciones (3,9%), compra de indumentaria o electrodomésticos (1,3%) y gastos de ocio (0,7%).

Panero sostuvo que el aguinaldo dejó de ser un ingreso destinado a consumos extraordinarios y pasó a cumplir una función de alivio financiero. "La gente hoy no está pudiendo ahorrar. El principal destino que le da a su sueldo es la subsistencia: los gastos corrientes, los servicios, las cuotas, los alquileres y las deudas", afirmó.

El estudio también consultó cómo creen los trabajadores que rendirá el medio aguinaldo respecto de años anteriores. El 71,8% respondió que alcanzará para menos que el cobrado en diciembre, mientras que el 15,4% considera que rendirá igual y apenas el 4,5% cree que tendrá un mayor poder de compra.

Para el consultor, esta percepción está vinculada con el deterioro sostenido del ingreso real. "La gente achica sus gastos y su calidad de vida baja notablemente. Hoy elige qué plataforma mantener, qué marca comprar y hasta cambia el tipo de carne que consume. Esa es la realidad que muestran nuestras mediciones", indicó.

El relevamiento también evidenció las dificultades para ahorrar. El 73,5% de los encuestados aseguró que sus ingresos mensuales no le permiten generar ningún tipo de reserva económica, mientras que solo el 19,9% afirmó que logra ahorrar parte de su sueldo.

Además, Panero explicó que una parte importante del endeudamiento proviene del uso cotidiano de la tarjeta de crédito. "En un 42% de los casos la tarjeta se utiliza para gastos corrientes como comida, supermercado o servicios. Eso demuestra que muchas familias la usan para cubrir consumos básicos y no gastos excepcionales", concluyó.