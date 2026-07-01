Tras la llegada de Santilli, Calvo aseguró que "es un paso hacia adelante" para Córdoba

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete fue valorada positivamente por el Gobierno de Córdoba, que considera que el cambio permitirá fortalecer el vínculo institucional con la Nación. El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, aseguró que la nueva etapa abre mejores condiciones para avanzar en la agenda que la Provincia mantiene con el Ejecutivo nacional, especialmente en temas vinculados a financiamiento, infraestructura y recursos.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Calvo sostuvo que la presencia del gobernador Martín Llaryora en el acto de asunción reflejó la voluntad de mantener un vínculo institucional con el Gobierno nacional. "Creo que es un paso hacia adelante. El Gobierno ha salido de una dificultad que tenía y la presencia de los gobernadores habla claramente del diálogo que se está construyendo", afirmó.

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El funcionario destacó que Córdoba ya venía manteniendo conversaciones con Santilli cuando ocupaba el Ministerio del Interior y señaló que ahora esperan profundizar ese trabajo. Según explicó, la Provincia ya planteó ante Nación los principales reclamos de Córdoba, "como es la deuda que tiene Nación respecto al Consenso Fiscal, los temas de la Caja de Jubilación, los temas de las rutas no transferidas, autorizaciones para obras y colocación de títulos. En ese sentido, hay un diálogo franco y sincero con el ministro Santilli", afirmó.

Reelección y escenario político

Consultado sobre el escenario electoral, luego de que Santilli manifestara que trabajará por la reelección del presidente Javier Milei, Calvo respondió que el oficialismo provincial también proyecta la continuidad de Martín Llaryora. "Así como el ministro Santilli plantea la reelección del presidente Milei, yo planteo la reelección del gobernador Llaryora", sostuvo.

En ese sentido, consideró que tanto el Presidente como el Gobernador son las figuras con mejor imagen en Córdoba y afirmó que existe un electorado compartido entre ambos espacios. "Es importante saber que las dos figuras tienen un diálogo no solamente institucional, sino también político", señaló.

Sobre la reforma política impulsada por el Gobierno nacional, Calvo señaló que el proyecto se encuentra en una etapa inicial de debate en el Senado y remarcó que el bloque Provincias Unidas analizará cada iniciativa en función de los intereses de Córdoba. "Hay que construir una mayoría para lograr sacar adelante los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo Nacional. No están dados los votos de manera automática a favor del oficialismo y hay que construir acuerdos", sostuvo.

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En ese sentido, aseguró que el espacio mantendrá una postura de acompañamiento cuando las iniciativas beneficien a la provincia. "Nosotros estamos dispuestos a mantener un diálogo que pueda contribuir a Córdoba. Todo lo que esté bien para Córdoba nosotros vamos a acompañar, como lo venimos haciendo", afirmó.

Municipios con menos recursos

También se refirió a la situación financiera de los municipios cordobeses y aseguró que atraviesan un contexto complejo producto de la caída de los recursos nacionales. "Los estados provinciales y municipales son los que han sufrido el mayor ajuste por parte del Gobierno nacional", sostuvo. En ese marco, señaló que la coparticipación registra trece meses consecutivos de caída, aunque destacó que el acompañamiento del Gobierno provincial permitió que los municipios pudieran afrontar el pago de salarios y aguinaldos y mantener la prestación de los servicios básicos.

Finalmente, Calvo aseguró que el desafío de los intendentes pasa por administrar con prudencia los recursos disponibles. "Hay que construir la paz social, comprometerse con lo que uno puede cumplir y poner mayor énfasis en salud, educación y generación de empleo", concluyó.

JB / JF