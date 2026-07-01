Lo de Jesús Delivery proyecta un fuerte crecimiento con más de un millón de órdenes para 2026

Lo de Jesús Delivery se consolidó como uno de los modelos gastronómicos más fuertes y profesionales de Buenos Aires, con una proyección de más de un millón de órdenes para 2026, cocina central propia y un plan de expansión que incluye nuevas aperturas. La marca desarrolló un sistema pensado específicamente para delivery, con foco en la calidad de los productos, la logística y una experiencia gastronómica que mantiene los estándares de sus locales.

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Cada 20 de julio miles de reuniones tienen algo en común: buena comida y ganas de compartir. Para quienes eligen celebrar en casa, Lo de Jesús Delivery propone una carta pensada para esos encuentros donde nadie quiere cocinar pero todos quieren comer bien.

La propuesta incluye sus reconocidas milanesas y carnes a la parrilla, además de productos como pastel de papas, empanadas, tortillas y buñuelos. Con entregas en distintos barrios de la ciudad y una operación diseñada para conservar la calidad de cada plato, la marca se presenta como una alternativa para celebrar sin resignar la experiencia de restaurante.

Una marca que dejó de ser “un delivery más”

Lo de Jesús Delivery construyó una identidad propia dentro del mercado gastronómico argentino, con un modelo operativo pensado específicamente para el delivery y basado en productos clásicos de alta rotación y fidelidad. Actualmente cuenta con sucursales en Palermo, Belgrano, Caballito, Barrio Norte, Villa del Parque, Villa Urquiza y Colegiales, mientras proyecta nuevas expansiones en Flores y San Cristóbal.

En diciembre de 2023 la empresa decidió volcar recursos y estructura al delivery, entendiendo el potencial de crecimiento de este canal. Actualmente, esta unidad representa la mayor parte de los ingresos de la compañía y funciona como una estrategia independiente dentro de su operación.

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La cocina central funciona como el núcleo estratégico de la operación. Desde allí se centralizan las compras, los controles de calidad, las pruebas de producto, la estandarización y la trazabilidad para garantizar una experiencia homogénea en todas las sucursales.

La propuesta gastronómica fue desarrollada específicamente para soportar los tiempos de traslado y conservación de temperatura sin perder calidad. El objetivo es que cada producto llegue en las condiciones esperadas: desde las carnes hasta las milanesas y la tortilla babé. La empresa mantiene una inversión permanente en investigación de packaging y tecnología aplicada al delivery, participando incluso en convenciones internacionales del rubro para perfeccionar sus procesos.

Los productos más elegidos

El pastel de papas es actualmente el producto más vendido de la marca, con aproximadamente 30.000 unidades mensuales. También se destacan las milanesas de bife de chorizo, peceto y supremas, además de tortillas, buñuelos, empanadas y carnes a la parrilla.

Lo de Jesús Delivery gestiona actualmente entre 5.000 y 6.000 pedidos por fin de semana y alcanzó un récord de 2.900 pedidos en un solo día durante mayo, cerrando ese mes con un total de 80.000 pedidos. La marca logró construir una comunidad de clientes que vuelve a elegir sus productos de manera semanal.

La compañía proyecta la creación del Grupo LDJ, una estructura que integrará nuevas marcas vinculadas a comida saludable, panadería, pastas y platos regionales, con el objetivo de ampliar su propuesta hacia distintos momentos de consumo. Además del crecimiento gastronómico, la empresa sostiene acciones solidarias vinculadas a la alimentación y la ayuda comunitaria, acompañando distintas iniciativas sociales mientras continúa su expansión.

Datos de contacto

Sucursales activas:

- Palermo

- Belgrano

- Caballito

- Barrio Norte

- Villa del Parque

- Villa Urquiza

- Colegiales

Próximas expansiones proyectadas: Flores y San Cristóbal.

Pedidos mediante App Tucán y plataformas de delivery.

Instagram: @lodejesudelivery