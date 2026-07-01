Junio cerró con una caída del 6,6% en las ventas pyme de Córdoba, pero mejora la expectativa del sector

Las ventas minoristas pyme de Córdoba registraron durante junio una caída interanual del 6,6%, según el relevamiento elaborado por el Departamento de Estadísticas de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM). Si bien el resultado mantiene al consumo en terreno negativo, la entidad sostiene que la actividad comenzó a mostrar una desaceleración en la caída respecto de meses anteriores.

Para la federación, el escenario actual refleja una economía con mayor estabilidad nominal, aunque esa mejora todavía no logra trasladarse plenamente al consumo de los hogares.

Diez de once rubros cerraron el mes en baja

El informe indica que diez de los once sectores relevados registraron variaciones interanuales negativas durante junio. La mayor retracción correspondió al rubro Muebles y decoración, que retrocedió 11,1%, mientras que Farmacia fue el único sector que logró finalizar el mes con resultado positivo, al registrar un crecimiento del 3,9%.

El aguinaldo ya no es para darse un gusto: seis de cada diez cordobeses lo usarán para pagar deudas​

Al analizar los resultados, el presidente de FEDECOM, Fausto Brandolin, consideró que el comercio continúa atravesando un período de debilidad, aunque observó algunos indicadores que permiten proyectar una evolución más favorable. "Los resultados de junio muestran que el consumo minorista continúa atravesando un período de debilidad, aunque con algunos indicadores que permiten pensar en una mayor estabilidad respecto de meses anteriores. Si bien aún no observamos una recuperación sostenida, la actividad parece haber encontrado un piso en el mes de abril desde el cual esperamos comenzar a consolidar una mejora gradual", señaló.

En esa línea, agregó que la recuperación dependerá principalmente del fortalecimiento del ingreso disponible de los hogares y de una mejora en la confianza de los consumidores.

Mina Clavero apuesta fuerte al invierno: prepara una gran fiesta, impulsa el turismo bienestar y espera una alta ocupación

El relevamiento también reflejó que el efectivo y las operaciones al contado continúan siendo el principal medio de pago elegido por los consumidores cordobeses. Según FEDECOM, el 71% de las ventas realizadas durante junio se concretó al contado o en efectivo, mientras que el 29% restante se efectuó con tarjeta de crédito. En términos prácticos, siete de cada diez compras se realizaron sin financiamiento, un comportamiento que continúa marcando la dinámica del consumo minorista provincial.