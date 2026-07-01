Caso Agostina Vega: la Justicia dictó prisión preventiva para Barrelier, Fassetta y Andreani mientras avanza la causa

El fiscal de instrucción Raúl Garzón dictó este miércoles la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en Córdoba. La medida mantiene detenidos a los tres imputados mientras continúa la etapa de instrucción y busca garantizar el avance de la causa..

Barrelier permanece imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y mediar violencia de género. En caso de ser declarado culpable en un futuro juicio oral, podría enfrentar la pena máxima de prisión perpetua.

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En tanto, Fassetta y Andreani continúan detenidos acusados de encubrimiento doblemente calificado. Según la hipótesis de la Fiscalía, Fassetta habría mantenido contactos con Barrelier e intentado desviar la investigación, mientras que Andreani habría facilitado su vehículo para el traslado del cuerpo de la adolescente.

Además, Garzón admitió como querellante a Melisa Heredia, madre de Agostina, quien podrá intervenir formalmente en la causa junto a su abogado Carlos Nayi. La incorporación le permitirá acceder al expediente, solicitar medidas de prueba y participar del proceso judicial.

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Desde la querella, Nayi destacó la resolución y calificó el cuadro probatorio como “abrumador”. La investigación reúne registros telefónicos, cámaras de seguridad y pericias técnicas que permitieron reconstruir las horas posteriores al ingreso de Agostina a la vivienda donde habría ocurrido el crimen. Mientras tanto, la causa continúa avanzando con el objetivo de esclarecer las circunstancias del femicidio y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados.