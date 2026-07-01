Adrián Ravier admitió que su frase sobre el gas fue “poco feliz” y dijo desconocer si Adorni irá a un consulado

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, calificó este miércoles como "poco feliz" la polémica frase que pronunció durante su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que sugirió que, ante el fuerte incremento de las tarifas de gas, las familias optan por abrigarse más en lugar de encender la calefacción.

El funcionario argumentó que no fue su intención generar malestar y defendió el rumbo económico al asegurar que el gobierno de Javier Milei "cuida a los más humildes", apuntando además contra la interpretación de los medios de comunicación sobre sus dichos.

La controversia se desató el día anterior en la sede del Gobierno, cuando los periodistas acreditados le consultaron a Ravier por el impacto de los aumentos de los servicios públicos en las economías familiares. Ante la pregunta, el portavoz libertario argumentó que es fundamental que las tarifas retornen a los "precios de mercado" para cubrir los costos, reconociendo que se trata de una medida "desafortunada e ingrata" pero necesaria, lo que derivó en su llamativa explicación sobre el cambio de hábitos de consumo y el uso de abrigo en los hogares frente a las boletas duplicadas de gas, agua y electricidad.

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En su descargo, Ravier profundizó en la lógica oficialista detrás del ajuste: "Eso ha implicado una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este Gobierno tiene que hacer de decir 'te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, el costo de la electricidad', y eso también conduce a otro tipo de acciones en las familias, de decir bueno, ahora que está más caro el gas voy a tratar de abrigarme más que prender el gas".

A pesar del revuelo, en los pasillos oficialistas el clima es de optimismo macroeconómico; el Gobierno confía en que la inflación del mes de junio extienda la desaceleración y logre cerrar por debajo del 2%.

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Rumores e incertidumbre sobre el destino de Adorni

Por otra parte, el vocero sumó interrogantes ante los rumores de una eventual designación del exvocero Manuel Adorni en un consulado, un tema sobre el cual Ravier cortó especulaciones de forma tajante: "No escuché nada al respecto", señaló.